علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه پایانه مرزی پرویزخان در مبادلات تجاری استان کرمانشاه، اظهار کرد: این پایانه یکی از مبادی مهم کشور در حوزه تجارت، ترانزیت و صادرات کالا محسوب میشود و طی پنج ماه نخست سال جاری حجم قابل توجهی از کالا از طریق آن جابهجا شده است.
وی افزود: در این مدت، ۲۱ هزار دستگاه ناوگان حملونقل در بخش ترانزیت ورودی از پایانه مرزی پرویزخان تردد کردهاند و در مجموع ۵۵۹ هزار تن کالا را به کشور وارد کردهاند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه ادامه داد: بخش دیگری از عملکرد این پایانه مربوط به ترانزیت خروجی بوده که طی پنج ماه نخست سال، بیش از ۲ هزار دستگاه ناوگان در این بخش فعالیت داشته و بیش از ۳۴ هزار تن کالا را جابهجا کردهاند.
سلیمی با اشاره به بخش صادرات حمل یکسره نیز گفت: در این بخش سه هزار دستگاه ناوگان تردد داشتهاند و مجموع کالای جابهجا شده به صورت حمل یکسره به ۷۴ هزار تن رسیده است.
وی بیان کرد: بر اساس آمار ثبتشده، مجموع تردد ناوگان در سه بخش ترانزیت ورودی، ترانزیت خروجی و صادرات حمل یکسره طی پنج ماه نخست سال جاری به ۲۶ هزار دستگاه رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه افزود: در مجموع نیز ۶۶۷ هزار تن کالا در این سه بخش از پایانه مرزی پرویزخان جابهجا شده که این میزان بیانگر ظرفیت قابل توجه این پایانه در حوزه حملونقل بینالمللی و تجارت خارجی استان است.
سلیمی خاطرنشان کرد: عملکرد پایانه مرزی پرویزخان در پنج ماه نخست امسال نشان میدهد این مرز همچنان نقش مهمی در جابهجایی کالا و رونق مبادلات تجاری استان کرمانشاه دارد.
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