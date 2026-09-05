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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۳۷

غرق‌شدن جوان ۲۱ساله در سد «ایوشان»

غرق‌شدن جوان ۲۱ساله در سد «ایوشان»

خرم‌آباد - رئیس سازمان آتش‌نشانی خرم‌آباد از غرق‌شدن جوان ۲۱ساله در سد «ایوشان» و تفحص پیکر وی توسط غواصان سازمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوذر موسوی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: عصر امروز شنبه، جوانی ۲۱ساله به دلیل بی‌احتیاطی و عدم آشنایی با فنون شنا در سد «ایوشان» غرق و جان خود را از دست داد که در پی درخواست کمک برای تفحص پیکر شخص غرق شده بلافاصله تیم غواصی سازمان آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به تفحص شخص غرق شده در عمق آب از همشهریان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از شناکردن در دریاچه‌ها، سدها، آبگیرها و رودخانه‌ها خودداری کنند.

بنابراین گزارش، تیرماه نیز خانمی جوان در این سد جان خود را از دست داد.

کد مطلب 6938455

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    نظرات

    • سپهر۱۳ IR ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۱۵
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      پاسخ
      اصلا رعایت نمی کنن این مردم خدا به خانواده اش صبر بدهد

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