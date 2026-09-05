به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوذر موسوی شامگاه شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: عصر امروز شنبه، جوانی ۲۱ساله به دلیل بی‌احتیاطی و عدم آشنایی با فنون شنا در سد «ایوشان» غرق و جان خود را از دست داد که در پی درخواست کمک برای تفحص پیکر شخص غرق شده بلافاصله تیم غواصی سازمان آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به تفحص شخص غرق شده در عمق آب از همشهریان خواست توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و از شناکردن در دریاچه‌ها، سدها، آبگیرها و رودخانه‌ها خودداری کنند.

بنابراین گزارش، تیرماه نیز خانمی جوان در این سد جان خود را از دست داد.