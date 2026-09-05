انتقاد اعضای شورای شهر تبریز از روند ساماندهی گلزار شهدای وادی رحمت

به گزارش خبرنگار مهر، طرح ساماندهی گلزار شهدای وادی رحمت تبریز عصر شنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز مورد بررسی قرار گرفت و اعضای شورا ضمن طرح دیدگاه‌ها و انتقادهای خود، بر ضرورت توجه به حساسیت‌های این پروژه و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول تأکید کردند.

ساماندهی مزار شهدا متفاوت از پروژه‌های عمرانی است

احد صادقی، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز، با اشاره به تفاوت ماهیت ساماندهی مزار شهدا با سایر پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: پیمانکار و نیروهایی برای اجرای طرح ساماندهی مزار شهدا مشغول فعالیت بودند، اما باید توجه داشت که جنس این کار با دیگر پروژه‌های عمرانی متفاوت است و حساسیت‌های ویژه‌ای دارد.

وی افزود: اکنون کار به پایان رسیده و پس از اتمام پروژه، موضوع برای بررسی به شورا ارجاع شده است. اگر قرار بود مانع یا سرعت‌گیری در روند اجرای این پروژه ایجاد شود، باید این موضوع در مراحل ابتدایی مطرح می‌شد، نه پس از پایان کار.

صادقی با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول گفت: اگر قرار بود از ظرفیت و پیشنهادهای شورای شهر استفاده شود، باید از همان ابتدا موضوع به شورا ارجاع می‌شد تا نظرات کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت حفاظت و نگهداری مناسب از مزار شهدا تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری مشخص برای نگهداری از حجله‌ها و سایر بخش‌های گلزار شهدا ایجاد شود تا بتوان به بهترین شکل از مزار شهدا حفاظت و صیانت کرد.

ضرورت تشکیل کارگروه تخصصی

روح‌الله رشیدی، نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تبریز نیز با اشاره به سابقه بررسی این موضوع اظهار کرد: ساماندهی گلزار شهدای وادی رحمت در سال ۱۴۰۴ جزو نخستین مصوبات شورا بوده است و هدف از تشکیل کارگروه‌های تخصصی، جلوگیری از تکرار اشتباهات احتمالی در مراحل بعدی اجرای طرح بود.

وی افزود: لازم بود برای جلوگیری از تکرار خسارت‌ها و نواقص احتمالی، کارگروهی با حضور مجموعه آرامستان‌ها و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط تشکیل شود تا اجرای طرح با دقت و هماهنگی بیشتری دنبال شود.

رشیدی همچنین از نحوه ارائه توضیحات درباره طرح در جلسه انتقاد کرد و گفت: انتظار می‌رفت طراح اصلی پروژه شخصاً در جلسه حضور پیدا کند و درباره جزئیات طرح توضیح دهد؛ فردی که برای ارائه توضیحات معرفی شده بود، ارتباط مستقیمی با فرآیند طراحی مزار شهدا نداشت.

وی با تأکید بر نقش بنیاد شهید در این پروژه اظهار کرد: بنیاد شهید را مرجع اصلی در این زمینه می‌دانیم و معتقدیم طرح باید پس از بررسی و تأیید بنیاد شهید، برای اجرا در اختیار شهرداری قرار گیرد.

انتقاد از ورود دیرهنگام شورا به طرح

حکیمه غفوری، عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز با انتقاد از زمان ورود شورا به بررسی این موضوع گفت: ای کاش از ابتدا مشخص می‌شد هدف از طرح این موضوع در جلسه، ایجاد مانع در روند کار است یا کمک به تسریع آن؛ چراکه حدود چهار سال از آغاز اجرای این پروژه می‌گذرد و اکنون که کار به مراحل پایانی رسیده، ورود جدی به موضوع صورت گرفته است.

وی همچنین نسبت به برخی اظهارات مطرح‌شده درباره افراد غایب از جلسه انتقاد کرد و افزود: درباره فردی که در جلسه حضور ندارد، نباید با لحنی تند یا به شکلی صحبت شود که امکان دفاع از خود را نداشته باشد و چنین شیوه‌ای با اصول اخلاقی سازگار نیست.

غفوری ادامه داد: برخی اقدامات در این مجموعه اجتناب‌ناپذیر است و اگر موضوع را از زوایای مختلف و با درک شرایط موجود بررسی کنیم، متوجه می‌شویم اجرای برخی اقدامات از جمله کف‌سازی و ساماندهی بخش‌هایی از این مجموعه ضروری بوده است.

تأکید بر رضایت خانواده‌های شهدا

عضو شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به تجربه فراخوان طراحی برای پروژه‌های دیگر شهری، از جمله طرح مربوط به ستارخان، اظهار کرد: در آن پروژه نیز بر مشارکت و دریافت طرح‌های مختلف تأکید داشتیم و خواستار ارائه طرح‌هایی جوان‌پسند بودیم؛ البته مشارکت دادن عموم مردم در فرآیند طراحی همواره به معنای رسیدن آسان به یک جمع‌بندی واحد نیست.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت جلب رضایت خانواده‌های شهدا گفت: رضایت خانواده‌های شهدا باید در اجرای چنین طرح‌هایی مورد توجه جدی قرار گیرد و بر اساس اعلام صورت‌گرفته، برای اجرای اقدامات مربوط به مزار شهدا، رضایت خانواده‌ها به‌صورت موردی و تک‌به‌تک اخذ شده است.