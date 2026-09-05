دشمن در برابر اتحاد ملت ایران شکست راهبردی خورد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا راضی شامگاه شنبه در صد و هشتاد و نهمین تجمع شبانه در مشگین‌شهر با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار کرد: میدان امروز، میدان غربالگری است تا با ایستادگی و مقاومت، خود را به شهدا نزدیک‌تر کنیم.

وی با بیان اینکه جنگ کنونی، جنگ جبهه حق و باطل است، افزود: در برابر مفر و استکبار جهانی ایستاده‌ایم و دشمن زالوصفت با تمام توان و قدرت پوشالی خود وارد میدان شده است، اما ملت فهیم ایران با اتحاد و بصیرت در برابر این قدرت پوشالی ایستادگی کرده‌اند.

رئیس تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر ادامه داد: دشمن تلاش کرد مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد و اختلاف و تفرقه ایجاد کند، اما مردم آگاه و بصیر در میدان حاضر شدند و نقشه‌های دشمن را با شکست مواجه کردند.

حجت الاسلام راضی با اشاره به ابعاد مختلف جنگ اخیر تصریح کرد: یکی از لایه‌های مهم این جنگ، لایه اقتصادی است و دشمن تلاش دارد از این مسیر فشار بیشتری بر مردم وارد کند، اما ملت ایران با صبر، همبستگی و حضور در صحنه، این توطئه را نیز خنثی خواهند کرد.

وی با بیان اینکه دشمن از نظر راهبردی شکست قطعی خورده است، گفت: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی جمهوری اسلامی ایران را تسلیم کند، اما این تصور باطل بود و مقاومت مردم ایران تمامی محاسبات آنان را برهم زد.

رئیس تبلیغات اسلامی مشگین‌شهر با اشاره به جایگاه رهبر شهید در جبهه مقاومت اظهار کرد: رهبر شهید یک فرد نبود، بلکه یک مکتب بود همان مکتبی که در وجود سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) نیز متجلی است و در برابر ظلم و استکبار ایستادگی می‌کند.

حجت الاسلام راضی خاطرنشان کرد: امروز در میدان حضور یافته‌ایم تا ضمن تجدید عهد با شهدا، مقدمات ظهور صاحب اصلی این انقلاب را فراهم کنیم و دل‌های خود را با دعای فرج گره بزنیم.