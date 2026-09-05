به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رزاقی‌نژاد اظهار کرد: حمایت تحصیلی از فرزندان خانواده‌های مددجویان زندان‌های استان یکی از برنامه‌های مهم انجمن‌های حمایت از خانواده زندانیان در گرگان و گنبدکاووس است و تلاش می‌شود مشکلات مالی مانع ادامه تحصیل این دانش‌آموزان نشود.

وی افزود: در همین راستا، از امروز توزیع ۸۰۰ بسته نوشت‌افزار و لباس میان فرزندان خانواده‌های زندانیان نیازمند آغاز شده و همزمان کمک‌هزینه تحصیلی نیز به حساب دانش‌آموزان و دانشجویان این خانواده‌ها واریز شده است.

دادستان مرکز استان گلستان ادامه داد: هدف از این حمایت‌ها فراهم کردن شرایطی است که فرزندان خانواده‌های زندانیان با آرامش بیشتری سال تحصیلی جدید را آغاز کنند و دغدغه‌های اقتصادی خانواده، آنها را از تحصیل باز ندارد.

رزاقی‌نژاد با اشاره به تداوم حمایت‌ها در طول سال تحصیلی گفت: وضعیت تحصیلی فرزندان این خانواده‌ها با همکاری آموزش و پرورش و همراهی مشاوران و مددکاران به‌صورت مستمر رصد خواهد شد تا در صورت بروز مشکل، اقدامات حمایتی لازم انجام شود.

وی همچنین از توزیع بسته‌های معیشتی میان خانواده‌های نیازمند زندانیان خبر داد و اظهار کرد: امروز هزار بسته معیشتی شامل ۱۴ قلم کالای اساسی نیز میان خانواده‌های نیازمند زندانیان مرکز استان توزیع شد.

دادستان مرکز استان گلستان تأکید کرد: حمایت از خانواده‌های زندانیان نباید تنها به کمک‌های مقطعی و معیشتی محدود شود، بلکه باید زمینه توانمندسازی و استقلال اقتصادی آنان نیز فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: در همین راستا تلاش می‌کنیم کمک‌های خیرین به سمت ایجاد اشتغال پایدار برای خانواده‌های زندانیان هدایت شود تا این خانواده‌ها بتوانند به درآمد مستمر دست پیدا کنند و تا زمان بازگشت سرپرست خانواده، زندگی خود را با عزتمندی و استقلال بیشتری اداره کنند.