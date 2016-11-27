خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کلانشهر کرمانشاه سال‌های سال است که به معضل ترافیک شهری دچار شده و ازدحام خیابان‌ها، راه تنفس و عبور و مرور را برای مردم بسیار مشکل کرده است.

متاسفانه نبود انضباط اجتماعی، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و عریض نبودن خیابان‌ها گوشه‌ای از دلایل بروز معضل ترافیک و شلوغی خیابان‌های کلانشهر یک میلیون نفری کرمانشاه است.

در ساعاتی از روز خیابان‌های شهر به حدی مملو از خودرو می‌شود که به سختی می‌توان راه عبوری پیدا کرد و پس از ساعت‌ها به مقصد رسید.

ایده قطار شهری نیز که سال‌ها از آن می‌گذرد و پس از تغییر رویه از منوریل به قطار شهری همچنان در دست احداث است خود معضلی بر ترافیک شهر افزوده و همچنان باید منتظر ماند.

سرهنگ محمد مرادی، رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت ترافیکی کلانشهر کرمانشاه اظهار داشت: با توجه به اینکه در نیمه دوم سال قرار داریم و مدارس و دانشگاه‌ها باز است و کم کم به آخر سال نزدیک می‌شویم اکنون ترافیک نسبتاً خوب است.

توقیف ۴۸۰۰ خودرو به خاطر توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه افزود: در حوزه مرکزی شهر با توجه به موقعیت بازار و مراکز درمانی، حجم ترافیک به صورت طبیعی بالاتر است و همکاران ما در تلاش هستند تا حجم ترافیک را به حداقل برسانند و روان سازی کنند.

سرهنگ مرادی بیان کرد: عملیات بزرگ ترافیکی اربعین را نیز پشت سر گذاشتیم که تاثیر فوق‌العاده‌ای بر حجم ترافیک برون و درون شهری کرمانشاه داشت.

وی برخی تخلفات رانندگی را از دلایل بروز پدیده ترافیک دانست و گفت: رانندگانی که در سطح شهر در حین رانندگی با تلفن همراه صحبت می‌کنند به این معضل دامن می‌زنند. استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی تمرکز راننده را به هم می‌ریزد و تصادفاتی نیز به دلیل عدم تمرکز راننده و استفاده از تلفن همراه داشتیم.

سرهنگ مرادی با ادامه توضیحات گفت: به هر حال استفاده از تلفن همراه اجنتاب ناپذیر است و توصیه می‌کنیم که در صورت نیاز به استفاده از تلفن همراه، راننده به منتهی الیه سمت راست رفته و متوقف شود و بعد از اتمام مکالمه‌اش اقدام به حرکت نماید.

وی افزود: همکاران ما در سطح شهر برخوردهای متعدد با این تخلف داشتند و موارد متعددی داشتیم که راننده در حین رانندگی از تلفن همراهش استفاده کرده و عوامل راهور خودرو را متوقف و به پارکینگ انتقال دادند.

جریمه صحبت کردن با موبایل در حین رانندگی یک میلیون ریال است

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه گفت: جریمه تخلف صحبت کردن با تلفن همراه در حین رانندگی یک میلیون ریال است.

وی با بیان اینکه در حوزه مرکزی شهر کرمانشاه از میدان آزادی به سمت جنوب به هیچ وجه خودروهای سنگین اجازه حرکت و تردد ندارند، گفت: این مورد مصوبه شورای ترافیک است و همکاران ما با تخلفات برخورد می‌کنند البته در برخی نقاط که عملیات‌های عمرانی در حال انجام است با کسب مجوز برای جابجایی مصالح اقدام می‌کنند.

سرهنگ مرادی فعالیت در حوزه رفع مشکلات ترافیکی را کاری جمعی دانست و بیان کرد: در شهر کرمانشاه بسیاری از زیرساخت‌ها را بویژه در حوزه مرکزی شهر نداریم از طرفی عرض خیابان‌ها کم است و نیاز به استفاده از زیرگذر و روگذر داریم.

وی از توقیف ۴۸۰۰ دستگاه خودرو در ۸ ماهه امسال به دلیل توقف دوبله خبر داد و گفت: دو پارکینگ در حوزه مرکزی شهر کرمانشاه داریم اما کمترین استفاده از آن توسط هموطنان می‌شود و متاسفانه شهروندان تنبل شدند و حاضرند دوبله بایستند و جریمه شوند اما از پارکینگ استفاده نکنند.

سرهنگ مرادی افزود: تردد و عبور و مرور حق الناس است و تلاش برای رفع معضل ترافیک وظیفه‌ای فرهنگی است و باید برای مناطقی مثل هسته مرکزی شهر از وسیله نقلیه عمومی استفاده شود نه خودروی شخصی؛ و شهرداری و تاکسیرانی نیز برای این مسیرها وسیله بیشتری اختصاص داده‌اند و جوابگو نیز هست.

رئیس پلیس راهور استان کرمانشاه افزود: خیابان ۱۷ شهریور و کوکب رشیدی یکطرفه شده و بزودی چند مسیر دیگر در شهر کرمانشاه یکطرفه خواهد شد.

اصلاح ترافیکی میدان امام حسین(ع) در دست انجام است

وی اظهار کرد: اصلا زیبنده نیست که کنار هر راننده یک پلیس بگذاریم و کار در حوزه رفع معضل ترافیک باید جمعی باشد و در حوزه ترافیک یک دستگاه به تنهایی کاری از پیش نخواهد برد.

سرهنگ مرادی در خصوص مشکل تقاطع دیزل آباد کرمانشاه گفت: قبل از انسداد این مسیر، متوسط توقف هر راننده پشت چراغ بیش از ۶ دقیقه بود به خاطر حجم ترافیک و رفع مشکل، مطالعاتی شد و جواب داد و خیلی از مشکلات این تقاطع حل شد و کمترین گره را داریم. البته بار ترافیک به تقاطع خرم و سنگر و ظفر و بالادست فرهنگیان منتقل شد اما با حضور فیزیکی همکاران مقداری از مشکلات حل شد.

وی گفت: تقاطع‌های مختلفی زیر گذر و روگذر در آینده پیش بینی شده که عملیاتی و اجرایی شود همچنین اصلاح ترافیکی میدان امام حسین(ع) هم شروع شده که به ترتیب پیش می‌رویم.

یکی از شهروندان کرمانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بیشتر خیابان‌های مرکز شهر گنجایش اتوبوس‌های شرکت واحد را ندارد و باید از خودروهای کوچک برای حمل و نقل استفاده شود.

وی گفت: متاسفانه بستن معبر منطقه دیزل آباد مشکلاتی برای ما ایجاد کرده قبلا اگر کسی می‌خواست از شهرک علوم پزشکی یا شهرک کشاورزی داخل فرهنگیان برود با عبور از یک چهار راه دو دقیقه طول می‌کشید الان ۲۰ دقیقه شده و مردم باید داخل شهرک دادگستری و پل الهیه و بعد سنگر و گلستان بروند از آنجا دور بزنند تا داخل فرهنگیان یا گاراژ شوند.

این شهروند گفت: این جاده دیزل آباد که بسته شده مشکلاتی برای تردد دانش‌آموزان ایجاد کرده و ترافیک هم بیشتر شده و با این کار مشکلی برای مردم این منطقه ایجاد کردند که قابل بیان نیست و ارتباط مردم منطقه شهرک علوم پزشکی و شهرک کشاورزی و شهرک دادگستری به طور کلی با فرهنگیان قطع شده است و اگر بخواهیم فرزند خود را به مدرسه ببریم پشت چراغ قرمزهای مختلف باید بایستیم و فرعی‌های مختلف را دور بزنیم تا جلوی مدرسه برسیم.

لزوم توجه به ابزارهای مدیریتی ترافیک برای حل معضلات ترافیکی

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در راستای تسهیل در رفت و آمد و تردد خودروها چندین خیابان شهر کرمانشاه یکطرفه شد.

افشین لر زنگنه بیان کرد: معبر ۱۷ شهریور به سمت چاله چاله، خیابان کوکب رشیدی، خیابان نصرت ‌المالک در پشت مجتمع ارگ تا خیابان معلم شرقی یکطرفه شده‌ است.

وی انجام این اقدام را با هدف ایجاد فضایی مناسب، ایمن و برای تردد آسان شهروندان دانست و گفت: از دلایل افزایش ترافیک شهری، افزایش جمعیت شهری و تعداد خودروها است.

لر زنگنه افزود: یکی از راه حل‌ها برای کاهش معضل ترافیک تعریض خیابان‌ها است اما این اقدام نیز پیامدهای مختلف اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت.

وی بیان کرد: تعریض خیابان‌ها سبب می‌شود فضا برای تردد خودروها بیشتر شود و این خود بستری برای استفاده بیشتر از وسایل نقلیه و زمینه ترافیکی دوچندان است.

لر زنگنه بیان کرد: تعریض معابر مقطعی است و این اقدام هویت تاریخی شهر و بافت تاریخی را دگرگون می‌کند و لذا برای حل معضلات ترافیکی باید به ابزارهای مدیریتی ترافیک از جمله مدیریت و تنظیم جهت حرکت در معابر شهری روی آوریم.

به نظر می‌رسد مطالعات موثر و کارآمد و مدیریت شهری مناسب برای اصلاح ترافیکی معابر شهر نیاز اساسی است و باید مدیریتی اصولی برای رفع معضل ترافیک به کار گرفته شود و از بُعد فرهنگی این مسئله نباید غافل نشد.