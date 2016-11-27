ترجمه کتاب های دفاع مقدس سر و سامان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، گلعلی بابایی نویسنده و پژوهشگر دفاع مقدس با حضور در برنامه تلویزیونی شابک درباره دوران دفاع مقدس گفت: هر ملتی پیشینه ای دارد و دوران هشت سال دفاع مقدس هم پیشینه ای برای تاریخ کشور ماست و کسانی که معاصر با جنگ بودند و نسل بعد از آن که در حال حاضر در این کشور نفس می کشند باید بدانند چه اتفاقاتی برای این ملت افتاده است.

وی ادامه داد: کتاب هایی که من در حوزه دفاع مقدس خوانده ام و از آن ها لذت برده ام و بارها آن را خوانده ام کتاب «به روایت همت» است که در سه جلد منتشر شده و مجموعه سخنرانی ها و خاطرات و جلسات شهید همت در دوران فرماندهی است که آقای حسین بهزاد آن را جمع آوری کرده اند. کتاب دیگری هم از آقای احمد دهقان به نام «روزهای آخر» هست که تمام وقایع چند ماه آخر جنگ را بسیار ساده و روان به نگارش درآورده است و دیگر کتاب هایی که مقام معظم رهبری برای آن ها تفریظ نوشته اند برای مطالعه مناسب هستند.

این پژوهشگر در ارتباط با ترجمه آثار دفاع مقدس عنوان کرد: کتاب های دفاع مقدس در زمینه ترجمه سر و سامان خوبی ندارند و باید متولی این حوزه مشخص شود مثلا سازمان فرهنگ و ارتباطات می تواند بخشی از این مهم را به عهده بگیرد و کتاب های دفاع مقدس را به خارج از کشور برساند.

بابایی با اشاره به آرزوی کتابی خود گفت: آرزو می کنم فضای ادبیات و نشر و بخصوص ادبیات دفاع مقدس بهتر از گذشته شود و متولیان این حوزه با دلسوزی بیشتری عمل کنند و تحولی در این زمینه ایجاد شود. در حال حاضر ناشران خصوصی گرفتار ضرر و زیان های زیادی هستند و امیدوارم از این قشر حمایت شود تا بتوانند چراغ نشر را همچنان روشن نگه دارند.

معرفی و متن خوانی کتاب «من دیگر ما» به قلم محسن عباسی ولدی از دیگر بخش های برنامه شابک بود.