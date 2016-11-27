اولین قربانی قطع گاز در شرکت گاز/ یک مدیر برکنار شد

به گزارش خبرنگار مهر، قطع گسترده گاز مشترکان در شهرهای شمال و غرب کشور با وجود افزایش بی‌سابقه ظرفیت تولید گاز ایران در پارس جنوبی منجر به برکناری یکی از مدیران ارشد صنعت گاز کشور شد.

بر اساس گزارش امروز پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی گاز ایران، سعید توکلی مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با صدور حکمی مدیر هماهنگی عملیات شبکه انتقال گاز کشور را برکنار کرد.

با حکم مدیر عامل شرکت انتقال گاز پس از برکناری «بهرام خلیقی»، مجید مصدقی را به عنوان مدیر هماهنگی عملیات شبکه انتقال گاز کشور منصوب کرد.

با این تغییر مدیریتی عملا به نظر می‌رسد، مسئولان شرکت ملی گاز ایران در آستانه فصل زمستان به دنبال بهبود پایداری شرایط انتقال گاز طبیعی در سطح شبکه ملی گاز و به ویژه انتقال بهینه‌تر گاز طبیعی از جنوب به شمال کشور به ویژه در روزهای پیک مصرف زمستانی هستند.

در این بین پیشنهاد می‌شود، علاوه بر اعمال تغییراتی در بدنه مدیران شرکت انتقال گاز، مسئولان فکری هم برای مدیریت دیسپاچینگ شرکت ملی گاز به عنوان اتاق فرمان انتقال و توزیع گاز در کشور بکنند.

بر این اساس خبرگزاری مهر هم جمعه هفته جاری در تشریح دلایل قطع گاز مشترکان با وجود افزایش تولید گاز در کشور، اعلام کرده بود: در حال حاضر هیچ گونه محدودیت و یا کمبود تولید گاز طبیعی در بخش بالادستی صنعت نفت وجود ندارد اما به دلیل فقدان اعمال مدیریت هوشمندانه در شرکت ملی گاز و عدم توانایی مدیران این مجموعه در تغییر آرایش شبکه انتقال و توزیع گاز کشور به ویژه در سرشاخه‌ها بازهم با بارش برف یک بحران جدید گازی در شمال کشور رقم خورده است.

در طول ۱۰ سال گذشته و پس از بحران گازی زمستان سال ۱۳۸۶ تاکنون بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید در سطح شبکه تولید، انتقال و توزیع گاز ایران انجام شده است.

در طول این مدت با این سرمایه گذاری عظیم طرح توسعه فازهای ۱۲، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ پارس جنوبی با ظرفیت تولید گاز بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز به بهره‌برداری رسیده و بیش از ۱۰ ایستگاه تقویت فشار و ۵۰۰۰ کیلومتر خط لوله با ظرفیت بالا در استان‌های مختلف کشور راه اندازی شده است.

مهمترین مشکل فعلی صنعت گاز کشور که از ابتدای فعالیت دولت یازدهم تاکنون زمستان هر سال آشکار می‌شود آن است که مدیران جدید شرکت ملی گاز از توانایی لازم به منظور انتقال گاز از جنوب به شمال کشور برخوردار نبوده و با وجود افزایش تولید اما بازهم با حبس گاز در جنوب کشور و به ویژه حوزه پارس جنوبی اتفاق افتاده که در نهایت این ضعف بزرگ در سرشاخه‌ها همچون استان مازندران منجر به قطع و یا افت فشار شبکه گازها می‌شود.