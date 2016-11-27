سوداگر مرگ در دزفول به دام پلیس افتاد

سرهنگ علی الهامی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با توزیع کنندگان و فروشندگان مواد مخدر، ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر دزفول یک سوداگر مرگ را در سطح شهرستان شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضایی وی را در مخیگاهش دستگیر کردند.

وی با اشاره به کشف و ضبط مقداری پول نقد حاصل از فروش مواد مخدر در مخفیگاه این قاچاقچی، افزود: ماموران پلیس در بازرسی از مخفیگاه این متهم همچنین مقادیری مواد مخدر از نوع هروئین، تریاک، شیشه به همراه تعدادی وافور، وسایل توزیع مواد مخدر کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی دزفول با اشاره به معرفی متهم به مراجع قضایی از همکاری خوب و سازنده مردم شهرستان با پلیس تقدیر کرد.

سرهنگ الهامی گفت: برخورد با پدیده شوم مواد مخدر و قاچاقچیان از اولویت های اصلی پلیس بوده و از شهروندان درخواست می شود در این راستا نیروی انتظامی را یاری کنند.

وی در پایان با بیان اینکه نیروی انتظامی دزفول بیدار است و با تمام توان به مبارزه با مظاهر جدی فساد خواهد پرداخت، گفت: نیروی انتظامی دزفول با تلاش شبانه روزی سربازان خود، تمام موارد ناامنی و ناهنجاری را در سطح شهرستان رصد می کند و اجازه فرصت طلبی به مخلان نظم و امنیت را نمی دهد تا به هدف اصلی خود و مطالبه شهروندان یعنی امنیت پایدار دست پیدا کند.