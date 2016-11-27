بازداشت ۲ خبرنگار غربی دیگر در جنوب شرقی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، ترکیه در ادامه بازداشت های خبرنگاران پس از کودتای نافرجام ۱۵ جولای در این کشور، به بازداشت دو خبرنگار خارجی دیگر نیز مبادرت نمود.

بر این اساس، «خدیجه کمر» (Hatice Kamer) خبرنگار بخش ترکیه بی‌ بی‌ سی در شهر «شیروان» واقع در جنوب شرقیِ ترکیه بازداشت شده است.

بر اساس اعلام این رسانه، وی برای مصاحبه با بستگان معدن چیانی به این شهر رفته بود که ۱۷ نوامبر در جریان رانش زمین در یک معدن مس در این شهر کشته شده بودند.

همچنین، یک رسانه آمریکائی نیز گزارش داد که خبرنگارش در شهر «دیاربکر» دستگیر شده است.

مقامات ترکیه هنوز در خصوص دستگیری این دو خبرنگار اظهارنظر نکرده‌ اند.

گفتنی است، اوایل ماه جاری میلادی نیز یک خبرنگار ۵۲ ساله فرانسوی در نزدیکی «غازی انتپ» دستگیر و سپس از ترکیه اخراج گردید.