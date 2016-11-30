به گزارش خبرنگار مهر، مردم خراسان شمالی در آخرین روز از ماه صفر و در سالروز شهادت امام رئوف خود، به سوگ نشستند و در عزای شهادت پیشوای هشتم خود، اشک ماتم ریختند.
بر اساس این گزارش، مردم مؤمن و خداجوی استان با حضور در مساجد، حسینیهها، تکایا و بقاع متبرکه، آئین عزاداری را برپا و ارادت خود را به خاندان عصمت و طهارت علیهالسلام، ابراز داشتند.
ظهر امروز چهارشنبه نیز تجمع عزاداران رضوی در بقاع متبرکه استان برگزار شد و این آیین سوگواری در فضای روحانی و معنوی آستان مقدس امامزادگان شاخص استان با قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع) و نوحهخوانی و مرثیهسرایی مداحان اهلبیت همراه بود.
همچنین همزمان با شب شهادت امام رضا (ع)، مراسم عزاداری در مسجد انقلاب بجنورد برگزار شد و سخنرانی، نوحهخوانی، روضهخوانی و مراسم باشکوه سینهزنی با حضور مردم عزادار، از مهمترین برنامههای این مراسم بود.
گفتنی است؛ طی روزهای گذشته نیز بیش از ۶۰ هزار زائر خراسان شمالی با کاروانهای سواره و یا با پای پیاده طبق رسم هرساله خود را به سرزمین خورشید رساندند تا در سالروز شهادت عالم آل محمد (ص)، در مراسم باشکوه عزاداری امام غریب خود در مشهد مقدس شرکت کنند.
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