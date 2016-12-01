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۱۱ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۲

تصادف مرگبار پراید با نیسان/راننده جوان در دم جان باخت

تصادف مرگبار پراید با نیسان/راننده جوان در دم جان باخت

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: تصادف مرگبار پراید و نیسان امداد خودرو در تهرانسر جان جوان ۳۰ ساله را گرفت.

سیدجلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جزییات این حادثه مرگبار گفت: ساعت ۲۲:۴۹ شب گذشته حادثه تصادف در تهرانسر، بلوار گلها به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام و نیروهای ۲ ایستگاه به محل اعزام شدند.

به گفته ملکی با استقرار آتش نشانان در محل حادثه مشاهده شد که یک دستگاه پراید با ۵ سرنشین و نیسان امداد خودرو با ۲ سرنشین به شدت با یکدیگر برخورد کرده، به طوری‌که خودروی پراید متلاشی شد.

وی تصریح کرد: از ۷ سرنشین خودروها که همه آن‌ها مرد بودند تنها ۲ نفر توانستند قبل از حضور آتش نشانان در محل، از خودرو خارج شوند و ۵ نفر باقی مانده همچنان در داخل محبوس بودند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: آتش نشانان به سرعت عملیات نجات را برای خروج محبوس شدگان آغاز کرده و موفق شدند هر ۵ نفر را در حالی که به شدت دچار مصدومیت شده بودند، از خودرو خارج کنند.

ملکی گفت: در این حادثه، یک جوان ۳۰ ساله جان خود را از دست داد و ۶ نفر باقی مانده تحویل عوامل اورژانس شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشان بیان کرد: با تحویل محل حادثه به پلیس راهور، عملیات در ساعت ۰۰:۰۷ به پایان رسید.

کد مطلب 3837690

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    نظرات

    • فرزاد IR ۱۴:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۱
      0 0
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      خود كرده را تدبير نيست. فرهنگ رانندگي =0 و سكوت راهنمايي و رانندگي
    • farhad IR ۰۱:۴۲ - ۱۳۹۵/۰۹/۱۲
      0 0
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      پرایدم شد ماشین، مخصوصا اگه طرف مقابل راننده نیسان هم باشه دیگه هیچی..

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