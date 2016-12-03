خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها- محسن مهرابی: لرستان با دارا بودن طبیعت بی‌نظیر به‌عنوان بام طبیعت و حیات‌وحش ایران مطرح است اما این طبیعت بکر و دست‌نخورده که سال‌ها با مردمان لر هم‌نوا و همراه بوده حالا با مشکلات زیادی دست در گریبان است.

با ورود لوله‌های نفت و گاز آنچه جنگل های بلوط جنوب لرستان را در برگرفته نه صدای دل‌نشین طبیعت بلکه صدای بولدوزرهایی است که کمر به قتل درختان زاگرس بسته‌اند.

لرستان دارای جنگل‌ها و مراتع فراوان و سرسبزی بوده که یکی از بزرگ‌ترین داشته‌های خدادادی این سرزمین محسوب می‌شوند و انصاف نیست که ریه‌های تنفسی لرستان به‌راحتی از بین برود.

موضوع انتقال نفت یک موضوع ملی بوده که نیازمند همیاری و مساعدت همگانی است ولی آنچه جای بحث دارد این است که چرا این پروژه ها باید بدون ارزیابی زیست‌محیطی اجرا شود تا این‌گونه جنگل‌های لرستان در زیر چرخ‌های آنچه توسعه نامیده می‌شود از بین برود؟

درختان بلوطی که زیر چرخ بلدوزرها جان می‌دهند

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران برای عبور خطوط انتقال نفت شروع به تخریب بخش زیادی از منابع طبیعی در شهرستان پلدختر کرده است شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران برای عبور خطوط انتقال نفت شروع به تخریب بخش زیادی از منابع طبیعی در شهرستان پلدختر کرده و تراژدی قلع‌وقمع بلوط‌های کهن‌سال را در این منطقه رقم‌زده است.

یکی از اهالی روستای «چمشک» در مسیر عبور خطوط لوله نفت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این شرکت برای احداث خط انتقال نفت از خردادماه امسال فعالیت خود را از خرم‌آباد آغاز کرده و با تخریب منابع و عرصه‌های طبیعی به عرض ۳۰ متر به منطقه «چمشک» رسیده است.

محمدولی کوگانی افزود: این شرکت در شهریورماه امسال به منطقه «چمشک» از توابع شهرستان پلدختر رسیده و با اقدامات خود موجب خسارات جبران‌ناپذیری به منطقه شده است.

یکی از اهالی روستای «قلعه نصیر» هم که در منطقه احداث و عبور خطوط لوله نفت واقع‌شده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیت این شرکت موجب تخریب درختان باارزشی مانند بلوط و «بنه» در منطقه شده و علاوه بر آن موجب از بین رفتن مراتع نیز شده است.

زیستگاه حیات‌وحش از بین رفت

محمد بابایی بیان کرد: عبور خطوط لوله نفت از این منطقه موجب تخریب و از بین رفتن زیستگاه حیوانات مختلفی مانند سنجاب ایرانی، خرگوش، روباه، شغال و ... شده که حیات‌وحش منطقه را مجبور به فرار کرده است.

وی گفت: درختان بلوط نشان هویت طبیعی و تاریخی مردم منطقه است که امروز از سوی شرکت نفت شاهد قطع بی‌رحمانه آن‌ها هستیم.

همچنین یکی از اهالی روستای «ریخان» در مسیر عبور خطوط نفت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این خط انتقال نفت توسط پیمانکار شرکت نفت از پل «بابا حسین» خرم‌آباد آغازشده و پس از گذشت از روستاهای «شهنشاه»، «داد آباد» و ... به روستای «چمشک» پلدختر رسیده است.

قاسم علی علیزاده افزود: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با انجام فعالیت خود موجب از بین رفتن منابع موردنیاز زندگی اهالی شده و مردم در این رابطه متحمل ضرر و زیان زیادی شده‌اند.

تخریب محیط‌زیست تنها رهاورد خطوط نفت برای مردم

یکی از اهالی روستای «برآفتاب غزال» در مسیر عبور این خطوط نفت نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: قیمت درخت بلوط را نمی‌شود به ریال حساب کرد چرا که دارای ارزش فراوانی بوده و باوجود حفاظت مردم منطقه از درختان اما شرکت نفت به‌راحتی و به‌وسیله بلدوزر درختان تنومند و سرزنده را از بین برده است.

رحیم آبسرده افزود: باوجود منابع غنی نفت و گاز در منطقه اما مردم نه‌تنها از این مواهب الهی بهره و سودی نمی‌برند و از آن محروم هستند بلکه عرصه‌های ملی و طبیعی آن‌ها نیز مورد هجوم بی‌رحمانه‌ حفاری‌های مختلف قرارگرفته است.



وی با انتقاد از مسئولان مربوطه شهرستان پلدختر در رابطه با عدم توجه به تخریب درختان بلوط و منابع طبیعی گفت: چرا این ادارات از قطع درختان و چنین اتفاقاتی که هرروز شاهد آن هستیم جلوگیری نمی‌کند.



وی افزود: اعتراض ما امروز به این خاطر است که چرا درخت بلوط این میراث قومی، بومی و گران‌بها از بین می‌رود و کسی از آن دفاع نمی‌کند؟

مسئولان چرا کاری نمی‌کنند؟

آبسرده بابیان اینکه اکنون به‌منظور احداث خط انتقال نفت درختان ۱۰۰ ساله بلوط توسط پیمانکار این پروژه قلع‌وقمع می‌شوند گفت: این در حالی است که پوشش جنگلی بلوط در منطقه «طایی» و «چمشک» چشم‌انداز زیبایی دارد و شرکت ملی مهندسی نفت ایران نه‌تنها درختان را از بین برده بلکه خسارات فراوانی به اکوسیستم منطقه وارد کرده است.

اگر مسئولان منابع طبیعی و محیط‌زیست در شهرستان پلدختر از این موضوع خبردارند چرا مانع قطع درختان باارزش نشده‌اند؟ وی افزود: اهالی منطقه از این‌که منابع طبیعی منطقه ازدست‌رفته نگران هستند و اگر مسئولان منابع طبیعی و محیط‌زیست در شهرستان پلدختر از این موضوع خبردارند چرا مانع قطع درختان باارزش نشده‌اند؟

یکی از اهالی ساکن در روستای «پا چک جا دوآب» پلدختر با انتقاد از مسئولان در خصوص عدم توجه به تخریب درختان بلوط و منابع طبیعی شهرستان پلدختر گفت: چرا ادارات مربوطه هیچ‌گونه نظارتی در رابطه با قطع درختان ندارند و از آن جلوگیری نمی‌کنند و ما باید هرروز شاهد چنین اتفاقاتی باشیم.

محمد آقا محمدی تخریب طبیعت را یک دغدغه انسانی دانست و افزود: اکنون این تخریب موجب شده که درختان بلوط کهن‌سال و ارزشمند «میانکوه شرقی» شهرستان پلدختر مورد تخریب از سوی شرکت نفت برای احداث خط انتقال قرار گیرد.



وی گفت: بی‌تفاوتی مسئولان شهرستان در برابر نابودی عرصه‌های طبیعی و جنگل‌های منطقه پرسش هایی برای دوستداران طبیعت ایجاد کرده و مردم انتظار دارند که شرکت نفت، محیط‌زیست و منابع طبیعی شهرستان در برابر این فاجعه پاسخگو باشند.

رئیس منابع طبیعی: خسارت‌ها زیاد است

شهرام میر رضایی رئیس اداره منابع طبیعی پلدختر در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این خط انتقال نفت از «پل زال» شروع و تا «پاچک جا دوآب» که جزو حوزه این شهرستان بوده ادامه دارد.

وی گفت: شرکت پیمانکاری «گستره دو» زیر نظر شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران مجوز احداث این خطوط نفت را در مکاتبات اولیه برای ۲۱ متر عرض گرفته اما این شرکت در خیلی از نقاط از این محدوده تجاوز کرده است.

رئیس اداره منابع طبیعی پلدختر افزود: با بازدیدهایی که از این خط انتقال نفت توسط منابع طبیعی صورت گرفت این تعرض‌ها مشخص و خسارات وارده برآورد شده است.



میر رضایی گفت: منطقه «پل زال» و روستاهای «تنگ فنی»، «بادامک»، «چم مورت»، «برآفتاب غزال»، «قلعه نصیر»، «چمشک»، «ریخان» و «پاچک جا دوآب» مسیر خط انتقال نفت از آن‌ها می‌گذرد که جزو حوزه شهرستان پلدختر محسوب می‌شوند.



وی بابیان اینکه تخریب‌های صورت گرفته در طبیعت منطقه باید جایگزین شود افزود: خسارات واردشده به منابع طبیعی شهرستان با جریمه جبران نمی‌شود و دردی از شهرستان دوا نمی‌کند، ضمن اینکه جریمه پرداخت‌شده نیز به خزانه وارد می‌شود و به‌حساب سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی شهرستان و استان واریز نمی‌شود.

تشکیل پرونده در دستگاه قضایی

نعمت اله دستیاری فرماندار شهرستان پلدختر با تائید این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با ایجاد خط انتقال نفت به عرصه‌های طبیعی و جنگل‌های بلوط این شهرستان خسارات جبران‌ناپذیری وارد کرده است.

وی از تشکیل پرونده در این رابطه در دادگستری شهرستان پلدختر خبر داد و افزود: پرونده‌ای تشکیل و به محاکم قضایی برای برخورد با متخلفان ارسال‌شده است.

فرماندار شهرستان پلدختر گفت: به ادارات منابع طبیعی و محیط‌زیست شهرستان پلدختر ابلاغ‌شده با توجه به خسارات کلان واردشده به منطقه جلوی فعالیت این شرکت‌ها گرفته شود و هم‌اکنون کار در این زمینه متوقف‌شده و فرمانداری شهرستان به جد پیگیر موضوع هستند.

به‌هرحال آنچه جای تأمل دارد این است که نه پرداخت خسارات بلوط‌های ازدست‌رفته را به زاگرس برمی‌گرداند و نه توقف پروژه آنچه از بین رفته را دوباره زنده خواهد کرد. این ماجرا گوشه‌ای از آن چیزی است که طی چند دهه به برکت احداث خطوط انتقال نفت بر محیط‌زیست لرستان رفته است و به نظر می‌رسد رفع این مشکل چندین ساله نیازمند چاره‌اندیشی اصولی و اتخاذ راهکارهای مثمر ثمر است.