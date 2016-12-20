بیژن سوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در سخنانی با بیان اینکه خط لوله انتقال نفت «آبادان/ ری» خسارات فراوانی به منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان پلدختر وارد کرده است اظهار داشت: تخریب کنندگان عرصه های طبیعی مجوزی به مراجع قضایی ارائه نکرده اند.

قطع درختان و تخریب منابع طبیعی پلدختر توسط شرکت «آبادان ری»

وی گفت: اداره حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر هشتم مهر ماه امسال شکایتی علیه شرکت متولیان اجرای خط لوله «آبادان/ ری» به دادسرای عمومی و انقلاب اسلامی پلدختر مبنی بر تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شهرستان تسلیم کرده است.

رئیس دادگستری پلدختر افزود: در این شکایت آمده است که این پروژه موجب تخریب زیستگاه حیوانات وحشی، پرندگان، سنجاب ایرانی و همچنین محیط زیست، منابع طبیعی، جنگل ها و مراتع شده است.

وی گفت: تخریب های به بار آمده در میانکوه شرقی شهرستان پلدختر که دارای پوشش جنگلی و گیاهی مناسبی بوده خسارات زیادی در قالب قطع درختان جنگلی به ویژه بلوط را به همراه داشته است.

مجوزی به دستگاه قضایی ارائه نشده است

رئیس دادگستری پلدختر افزود: بازپرس دادسرای عمومی انقلاب شهرستان پلدختر در تاریخ ۱۱ آبان سال جاری از بخش های تخریب شده این منطقه بازدید کرد و در پی گزارش ارائه شده، مشخص شد پیمانکار پروژه «آبادان ری» موجب خسارات فراوان و سنگینی به عرصه های طبیعی و محیط زیست این شهرستان شده است.

سوری گفت: تا کنون این شرکت مجوزی در رابطه با اجرای خطوط انتقال نفت به دستگاه قضایی این شهرستان ارائه نکرده است.

وی افزود: دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر بر اساس موازین قانونی و در چارچوب مقررات، در دو نقطه میانکوه شرقی پلدختر نسبت به توقیف پروژه خط انتقال نفت که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی این شهرستان شده اقدام کرده است.

رئیس دادگستری پلدختر گفت: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران تا زمانی که از اداره های ذینفع و مربوطه اخذ مجوز نکرده و به دادسرا ارائه نکند این پروژه تعطیل بوده و اجازه ادامه فعالیت ندارد.

خسارت ها در بعضی نقاط گسترده است

وی افزود: هر چند که پروژه خط انتقال نفت یک پروژه ملی است اما خساراتی که این شرکت به منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان پلدختر وارد کرده بیشتر از چیزی بوده که ممکن است از این شرکت در آینده عاید شود.

رئیس دادگستری پلدختر تصریح کرد: شرکت متولی طراحی این خطوط را از قبل داشته و باید لوله جدید انتقال نفت را با استفاده از همان طراحی قبلی جایگزین لوله قدیم می کرد تا به منابع طبیعی و محیط زیست خسارتی وارد نشود که این گونه عمل نکرده است.

سوری گفت: متاسفانه خط لوله «آبادان ری» در بعضی نقاط گسترده تر عمل کرده و تا شعاع ۵۰ متر تجاوز کرده و با استفاده از ماشین آلات سنگین منابع طبیعی و محیط زیست شهرستان را به طور کلی تخریب و یا در معرض تهدید قرار داده است.

زیستگاه حیات‌وحش از بین رفت

بنابراین گزارش شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران برای عبور خطوط انتقال نفت شروع به تخریب بخش زیادی از منابع طبیعی در شهرستان پلدختر کرده و تراژدی قلع‌وقمع بلوط‌های کهن‌سال را در این منطقه رقم‌زده است.

این در حالیست که شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با ارسالی توضیحاتی به خبرگزاری مهر گفته است: احداث کریدور خط لوله فرآورده های نفتی «آبادان/ ری» با انجام مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوز زیست محیطی از سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است.

همچنین در این توضیحات شرکت نفت مدعی شده است که «در زمان عملیات اجرایی به منظور حفاظت بیشتر از محیط زیست به ویژه درختان بلوط در اکثر مسیرها و به خصوص در محدوده استان لرستان منطقه با حضور مسئولین محترم منابع طبیعی محل و با هماهنگی ایشان مورد بررسی میدانی و پیمایش قرار گرفت و پس از تنظیم صورتجلسات مسیر در برخی مکان ها تغییر یافته است.»

شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران همچنین با طرح این موضوع که این شرکت در طراحی و انتخاب مسیر فوق حتی الاامکان سعی گردیده است کریدور فوق در بیشتر مسیرها در کنار خطوط لوله موجود و به صورت تعریض کریدور موجود انجام شود، یادآور شد: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران جهت تنویر افکار عمومی و ارائه مدارک به مراجع ذیصلاح بخش هایی از پروژه را موقتا متوقف کرده است.

این اظهارات در حالیست که مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست استان لرستان - به‌عنوان متولی این بخش- در جریان سفر به شهرستان پلدختر تأکید کرده که«این پروژه فاقد طرح ارزیابی زیست‌محیطی بوده است». مهرداد فتحی بیرانوند همچنین یادآور شده است: اداره محیط‌زیست استان لرستان اعلام کرده که تا این شرکت مجوز طرح ارزیابی زیست‌محیطی نداشته باشد و خسارات وارده را پرداخت نکند به‌هیچ‌وجه به آن اجازه کار داده نخواهد شد. این اظهارنظر مطالب ذکرشده توسط روابط عمومی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران را رد می‌کند.

همچنین شهرام میر رضایی رئیس اداره منابع طبیعی پلدختر نیز پیش از این به مهر گفت: شرکت پیمانکاری زیر نظر شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران مجوز احداث این خطوط نفت را در مکاتبات اولیه برای ۲۱ متر عرض گرفته اما این شرکت در خیلی از نقاط از این محدوده تجاوز کرده است. این اظهارات در تناقض با موضوع ادعایی در جوابیه ارسالی از سوی شرکت نفت است.

همچنین در مورد توقف این پروژه نیز ضمن تأکید بر اینکه مسئولان محیط‌زیست برای توقف پروژه اقدام کرده‌اند، فرماندار شهرستان پلدختر نیز با تائید خسارات واردشده به طبیعت گفته است: در این رابطه پرونده‌ای تشکیل و به محاکم قضایی برای برخورد با متخلفان ارسال‌شده است.

با این تفاسیر و به استناد اظهارات رئیس دادگستری شهرستان پلدختر به نظر می‌رسد توقف پروژه به دلیل طرح شکایت در دستگاه قضایی و پیگیری مسئولان اداره کل محیط‌زیست بوده است به‌طوری‌که مدیرکل محیط‌زیست لرستان تأکید کرده است: محیط‌زیست بر اساس وظیفه ذاتی به مسئله ورود پیداکرده و هم‌اکنون نیز تنها دستگاه مدعی این قضیه محیط‌زیست است.

به‌هرحال آنچه جای تأمل دارد این است که نه پرداخت خسارات بلوط‌های ازدست‌رفته را به زاگرس برمی‌گرداند و نه توقف پروژه آنچه از بین رفته را دوباره زنده خواهد کرد. این ماجرا گوشه‌ای از آن چیزی است که طی چند دهه به برکت احداث خطوط انتقال نفت بر محیط‌زیست لرستان رفته است و به نظر می‌رسد رفع این مشکل چندین ساله نیازمند چاره‌اندیشی اصولی و اتخاذ راهکارهای مثمر ثمر است.