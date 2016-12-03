خطوط بی.آر.تی مانند مترو دچار وضعیت فرسایشی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول جان نثاری پیش از ظهر شنبه در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر ضمن قدردانی از فعالیت‌های شهرداری در حوزه حمل و نقل و ترافیک و با اشاره به اینکه عمده بودجه‌های عمرانی شهرداری به پروژه‌های حمل و نقلی اختصاص داده شده است، اظهار داشت: مترو، خطوط BRT، پل ها،‌ زیرگذرها و روگذرها، پارکینگ های طبقاتی و خرید اتوبوس و آزادسازی خیابان‌ها هزینه‌های قابل توجهی را به خود اختصاص داده است اما آنچه که مهم است مدیریت بر هزینه ها و برنامه ریزی دقیق و همه جانبه برای رسیدن به اهداف تعریف شده برای پروژه ها است.

وی با اشاره به اینکه مردم از ما نتیجه کار را طلب می‌کنند و انتظار بهره‌برداری پروژه‌ها را می‌کشند، افزود: همچنین باید توجه داشته باشیم که فرهنگ‌سازی در حوزه برطرف کردن مشکلات حمل و نقلی نقش بسزایی دارد و در این زمینه باید اقدامات ریشه‌ای انجام شود.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: بحث دوچرخه سواری زمانی رواج پیدا می‌کند که مردم خطوط ایمن و روان دوچرخه سواری را در شهر داشته باشند و نه اینکه در این هوای آلوده، هوای آلوده بیشتری را با آوردن دوچرخه استنشاق کنند.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت پیشرفت فیزیکی ایستگاه‌ها و تونل و تجهیزات مترو چگونه است، ابراز داشت: با توجه به قولی که به مردم داده شده است که در اوایل سال آینده خط یک کامل می‌شود و مترو تا پایانه صفه خواهد رفت به نظر می‌رسد پیشرفت برخی از قسمت‌ها کند است و زمزمه‌هایی برای اینکه در برخی از ایستگاه‌ها توقف نباشد و یا به جای صفه تا دروازه شیراز مترو برسد وجود دارد و باید این مسئله را شفاف‌سازی کنید.

وضعیت خطوط BRT بلاتکلیف است

جان نثاری با اشاره به اینکه وضعیت خطوط BRT بلاتکلیف است و مانند مترو فرسایشی شده است، ادامه داد: به راستی خط جدید خیابان جی، میدان امام علی (ع) دقیقاً چه زمانی راه اندازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه مشکل تنها عدم وجود اتوبوس نیست هنوز قسمتی از عملیات اجرایی و عمرانی آن مانده است و وضعیت خطوط دیگر هم تقریباً همینظور است، تصریح کرد: آیا برنامه دقیق خطوط در دست اجرا و خطوط در حال برنامه ریزی مشخص است.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: مطالعات طرح جامع ترافیکی صرفاً خطوط را پیشنهاد کرده است اما با توجه به وضعیت کمبود بودجه و مشکلات دیگر این ها باید با نظر شورای اسلامی شهر الویت بندی شوند.

وی تاکید کرد: چرا مرتب مصاحبه می شود خطوط تراموا راه اندازی شود، هر چند که هیچ کار عملیاتی و اجرایی انجام نشده و تنها در حد تفاهم نامه بوده است و باید برنامه دقیق راه اندازی خطوط تراموا را به شورای اسلامی شهر ارائه کنید.

جان نثاری با تاکید بر اینکه یکی از بزرگراه‌هایی که دچار مشکل اساسی است، بزرگراه شهید خرازی است که همیشه دچار ترافیک بسیار کند و حادثه های ناگوار است، افزود: سال گذشته یک پروژه تحقیقاتی با هزینه گزاف تعریف شده که مشکلات این بزرگراه را دچار چاره جویی کند اما هیچ خبری از حل مشکل هنوز نیست.

وی با اشاره به اینکه بحث پل صاحب روضات که قرار بوده است تا این زمان اجرا شود و تاکنون تجهیز کارگاه هم شده و برچیده شده بالاخره به کجا رسید، گفت: اگر از نظر مباحث ترافیکی مشکل وجود دارد چرا گزینه‌های دیگری طراحی و اجرا نمی شود.

رئیس کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان ابراز داشت: در چهارراه جهاد مشکلات عدیده‌ای وجود دارد که قرار بود با احداث پل صاحب روضات که یکی از آن است مقداری از مشکلات کاهش یابد.

طرح عرضه سنجی ترافیکی به کجا رسیده است؟

وی با تاکید بر اینکه به راستی در این دوره مدیریت شهری چه قدر خطوط مخصوص به دوچرخه سواری احداث شده است مردم خطوط دوچرخه ایمن و روان را برای حرکت با دوچرخه می‌خواهند، ادامه داد: ارائه طرح عارضه سنجی ترافیکی که شهرداری مکلف به آن شده کجا رسیده است.

جان نثاری با بیان اینکه طرح عارضه سنجی ترافیکی پروژه‌ها و ساختمان‌های جدید می تواند از پروژه‌های خود شهرداری انجام شود و نیازی هم به تحمیل هزینه اضافه به مردم نیست، تصریح کرد: حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک می‌تواند هر پروژه جدید را بررسی و کارشناسی کند و در صورت ضرورت از بخش‌های دیگر نیز کمک گیرد.