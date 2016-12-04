عدم دسترسی به اطلاعات ملک،ریسک معاملات راافزایش داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسام عقبایی در نشست خبری افتتاح سامانه ارتباطی جامع مسکن، ادامه داد: ارائه خدمات الکترونیکی در حوزه معاملات مسکن، آسایش مردم، افزایش ضریب امنیت معاملات مسکن و برد بیشتر مشاوران املاک را به همراه دارد.

وی اظهار داشت: روند حاکم بر سیستم مدیریتی، جزیره‌ای عمل کردن برخی نهادها به همراه عدم هماهنگی دستگاه‌ها در شفاف‌سازی اطلاعات حوزه مسکن، مشکلات بسیاری را برای خریدار و فروشنده ایجاد می کند.

به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، هم اکنون در حوزه معاملات مسکن شفافیتی وجود ندارد و مردم در شرایطی به مشاوران املاک مراجعه می کنند که این مشاوران، اطلاعات کاملی از ملک فروشی ندارند بنابراین خرید مسکن در ایران همراه با ریسک است.

عقبایی تصریح کرد: عدم دسترسی به برخی اطلاعات از جمله پلاک ثبتی، میزان بدهی های معوقه ملک و ... موجب تضییع حقوق متعاملان می شود ضمن اینکه واسطه را هم دچار مشکل می‌کند.

وی با تاکید بر اهمیت ایجاد فضایی امن در معاملات مسکن، گفت: شفاف سازی معاملات نیازمند همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال، شهرداری، بانک ها، وزارت نیرو، وزارت نفت، سازمان امور اقتصادی و دارایی با مشاوران املاک است.

این مقام مسئول بیان کرد:هم اکنون اتحادیه مشاوران املاک با سازمان ثبت احوال همکاری دارد و ماهانه ۲۰۰ میلیون تومان برای دریافت تایید یا عدم تایید کد ملی متعاملان به این سازمان پرداخت می کند.

عقبایی با اشاره به خلا مشارکت سازمان ثبت اسناد و شهرداری با اتحادیه مشاوران املاک افزود: سازمان ثبت اسناد باید اطلاعات مربوط به صاحبان ملک ممنوع المعامله را در اختیار مشاوران قراردهد زیرا عدم دسترسی به اطلاعات مهم ملکی ریسک سواستفاده را افزایش داده و ضریب امنیت معاملات را کاهش می دهد.

وی افزود: شهرداری هم ارتباط مناسبی با اتحادیه مشاوران املاک ندارد در حالی که شفافیت در معاملات نیازمند دسترسی مشاوران به آخرین سند طرح تفصیلی شهرها دارد تا معاملات انجام شده در جهت منافع عمومی خریدار و فروشنده باشد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: شهرداری باید نوع کاربری ساختمان ها، برنامه های آینده طرح های شهری از جمله ساخت اتوبان و ... را به مشاوران املاک اعلام کند.

عقبایی به اهمیت مشارکت بانکها در شفاف سازی معاملات مسکن اشاره کرد و گفت: اگر بانک ها اطلاعاتی درباره پلاک ثبتی در اختیار اتحادیه قراردهند که براساس آن میزان آخرین بدهی ملک مشخص باشد امکان سواستفاده فروشنده به کمترین میزان ممکن می رسد.

وی گفت: با توجه به عدم همکاری سازمان و ارگان هایی مانند سازمان ثبت اسناد، شهرداری، بانک و ... در حال حاضر فعالیت مشاوران املاک و معاملات حوزه مسکن ریسک بالایی دارد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک درپایان ادامه داد: علاوه بر اهمیت همکاری مشاوران املاک با سازمان های مربوطه برای کاهش ریسک معاملات، بهره گیری از تکنولوژی های نوین از جمله سامانه جامع ارتباطی مسکن هم می تواند افزایش سرعت معاملات و تسهیل در خرید و فروش مسکن را به همراه داشته باشد.