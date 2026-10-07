فرانسه از احضار سفیر ایران خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که سفیر ایران در پاریس را احضار کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، بهانه سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه از این اقدام، بیانیه صادره از سوی جمهوری اسلامی ایران درباره برخوردهای خشن و سرکوبگرانه پاریس با اعتراضات دانش آموزی اخیر در این کشور و احضار سفیر فرانسه در تهران ادعا شده است.

به‌دنبال برخورد خشونت‌آمیز دولت فرانسه با اعتراضات صنفی دانش‌آموزی و موارد نقض‌ فاحش و گسترده حقوق بشر، دیروز عصر پیر کوشار سفیر فرانسه در تهران، از سوی حمید احمدی سرپرست اداره کل حقوق بشر به وزارت امور خارجه احضار شد.

حمید احمدی، سرپرست اداره کل حقوق بشر وزارت امور خارجه در این جلسه احضار، با یادآوری تعهدات حقوق بشری دولت فرانسه طبق معاهدات و اسناد ذیربط بین‌المللی، خواستار رعایت حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری به‌ویژه حق تجمع مسالمت‌آمیز مردم فرانسه شد.

احمدی ضمن ابراز نگرانی شدید نسبت به برخورد خشن نیروهای امنیتی فرانسه با تجمعات مسالمت‌آمیز که منجر به جراحت و معلولیت تعدادی از معترضین از جمله نابینایی برخی از آنها و نیز بازداشت بیش از ۵۰۰۰ نفر شده است، تأکید کرد که استفاده از چنین سطحی از خشونت علیه معترضان در تجمعات مسالمت‌آمیز به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.