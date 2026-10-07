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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۰

سرمست: مدرسه زیربنای توسعه و پیشرفت جامعه است

سرمست: مدرسه زیربنای توسعه و پیشرفت جامعه است

اسکو- استاندار آذربایجان شرقی گفت: مدرسه زیربنای توسعه جامعه است و در کنار مدرسه‌سازی باید به کیفیت آموزش و مهارت‌پروری دانش‌آموزان توجه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه در آیین افتتاح مدرسه ۹ کلاسه شهید شجاعی و امام سجاد(ع) در روستای اسکندان شهرستان اسکو، آموزش و پرورش را زیربنای توسعه کشور دانست و بر توجه همزمان به توسعه فضاهای آموزشی و ارتقای کیفیت آموزش تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان اسکو اظهار کرد: این شهرستان از مناطق استعدادپرور آذربایجان شرقی است و سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش و پرورش می‌تواند زمینه شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان و تربیت نیروی انسانی توانمند برای آینده را فراهم کند.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه مسیر توسعه کشور از آموزش و پرورش می‌گذرد، افزود: نهضت توسعه عدالت آموزشی در کشور دنبال می‌شود و آذربایجان شرقی نیز در این نهضت در رتبه‌های بالا و برتر کشور قرار دارد.

سرمست ادامه داد: توسعه فضاهای آموزشی باید متناسب با سرانه‌ها و نیاز مناطق مختلف استان دنبال شود، اما مدرسه‌سازی به تنهایی کافی نیست و کیفیت آموزش نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی مهارت‌پروری و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای ورود مؤثر به جامعه را ضروری دانست و گفت: آموزش مهارت‌های زندگی و فراهم کردن زمینه خودساختگی دانش‌آموزان می‌تواند به شکل‌گیری جامعه‌ای سالم، پویا و توانمند منجر شود.

توجه به ظرفیت‌های اقتصادی روستاها

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ظرفیت‌های روستای اسکندان اظهار کرد: این روستا از مناطق تولیدکننده و اقتصادی است و توجه به روستا، مشاغل خانگی و اقتصاد روستایی یکی از پایه‌های عمران و آبادانی کشور محسوب می‌شود.

سرمست کشاورزی و باغداری را از ظرفیت‌های مهم توسعه روستایی عنوان کرد و افزود: توجه نکردن به این ظرفیت‌ها می‌تواند به تدریج جامعه را به سمت مصرف‌گرایی سوق دهد.

افتتاح مدرسه ۹ کلاسه در اسکندان

وی همچنین با اشاره به افتتاح این مدرسه همزمان با روز روستا گفت: مدرسه ۹ کلاسه شهید شجاعی و امام سجاد(ع) در روستای اسکندان با ۹۳۰ مترمربع زیربنا و اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات دولتی احداث شده است.

کد مطلب 6971214

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