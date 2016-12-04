برگزاری جشنواره استعدادیابی ورزش کرمانشاه در ۶ رشته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه؛ جلال عزیزی ضمن اعلام این مطلب افزود: این جشنواره طی روزهای ۲۴ لغایت ۲۶ آذرماه در ۶ رشته دوومیدانی، والیبال، سپ تاکرا، بولینگ و بیلیارد ، ووشو و قایقرانی در دو بخش دختران و پسران برگزار می شود.

وی ادامه داد: در این جشنواره که به مدت ۳ روز به طول خواهد انجامید، یک هزار ورزشکار نونهال و نوجوان و بیش از ۲ هزار نفر از والدین،مربان، دبیران ورزش، عوامل اجرایی و... در رشته های مذکور استعدادیابی و سپس با انجام تست های پیکر سنجی به رشته های ورزشی هدایت خواهند شد.

عزیزی اضافه کرد: مراسم افتتاحیه این جشنواره روز چهارشنبه مورخ ۲۴ آذرماه در سالن شهید بهشتی کرمانشاه برگزار و مراسم اختتامیه نیز روز ۲۶ آذرماه انجام می گیرد.

وی به تفاهم نامه فی مابین اداره کل ورزش و جوانان و اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در خصوص توسعه استعدادیابی و توجه ویژه ی این اداره کل به این امر اشاره کرد و گفت: همواره نسبت به اجرایی نمودن این تفاهم نامه و برنامه ریزی مناسب هیئت های ورزشی در این زمینه تاکید داشته ایم.

معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه عنوان کرد: برگزاری چنین جشنواره هایی در صورت استمرار می تواند انگیزه ای برای هیئت های ورزشی،دبیران ورزش مدارس،خانواده ها و نونهالان و نوجوانان به ورزش و شناسایی استعدادها باشد.

وی همچنین از برپایی نمایشگاه ویژه هیئت های ورزشی مذکور در حاشیه این جشنواره برای آشنایی بیشتر خانواده ها با فعالیت های این رشته ها در مجموعه ورزشی آزادی کرمانشاه خبر داد.

عزیزی در پایان اظهار امیدواری کرد، خروجی این جشنواره و تداوم ان نقش بسزایی در آینده ی ورزش استان کرمانشاه در پی داشته باشد.