این ربات شما را از شستن و مرتب کردن لباس خلاص می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس استاندارد، شین ساکانه، می گوید این ربات نه تنها قادر به شستن و خشک کردن انواع پوشاک و لباس هاست،بلکه می تواند آنها را مرتب کرده، تا بزند و در محل مربوطه قرار دهد. با این کار یکی از وقتگیرترین امور منزل توسط یک ربات انجام خواهد شد.

این ربات که ابعادی به اندازه یک یخچال دارد، مردم را از مراجعه به خشکشویی نیز بی نیاز می کند، زیرا کار دو دستگاه ماشین لباس شویی و خشک کن را انجام داده و می تواند لباسها را به خوبی مرتب کند.

شین ساکانه قبلا ربات های دیگری نیز طراحی و عرضه کرده و یکی از اختراعات جالب او ابزاری برای جلوگیری از خرخر کردن افراد در خواب است. این مخترع ۴۵ ساله می گوید برای تکمیل اختراع جدیدش هنوز به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد. وی که رییس شرکتی به نام Seven Dreamers Laboratories است می گوید با عرضه عمومی این ربات لباس شستن و خشکشویی به تاریخ می پیوندد.

انتظار می رود تکمیل و عرضه عمومی این ربات تا سال ۲۰۱۹ به طول بینجامد. اما یک مدل اولیه از آن که تنها از قابلیت مرتب کردن و تازدن پوشاک برخوردار است در اواخر زمستان در بازارهای جهانی عرضه می شود.

نحوه فعالیت و فناوری مورد استفاده در این ربات فاش نشده، اما گفته می شود در این ربات از تعدادی اسکنر برای شناسایی وضعیت لباس ها و چند بازوی رباتیک به منظور تازدن متناسب البسه استفاده می شود.

مدل نهایی این ربات که سه سال دیگر عرضه می شود حدود ۲۷۰۰ دلار قیمت خواهد داشت و در آن از فناوری هوشمند شرکت پاناسونیک برای شستشو و خشک کردن البسه استفاده می شود. اما مدل اولیه به علت هزینه بالای تولید گران تر از این رقم خواهد بود.

هم اکنون تازدن و مرتب کردن هر لباس ده دقیقه طول می کشد و علت این امر زمان زیاد مورد نیاز برای اسکن کردن هر لباس و ارتباط بی سیم دستگاه با سرور مرکزی برای دریافت اطلاعات ضروری است. اما این رقم در آینده به ۳ تا ۵ دقیقه کاهش می یابد.