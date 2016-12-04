چهار مدیرکل جدید در استانداری منصوب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، با صدور حکمی از سوی استاندار هرمزگان، اصغر جهانگیری را به عنوان مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری هرمزگان منصوب کرد.

اصغر جهانگیری پیش از این فرماندار شهرستان حاجی آباد بود و همچنین منصور یساسی منفرد مسئولیت سرپرستی دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری هرمزگان را بر عهده داشت.

همچنین استاندار هرمزگان با صدور حکمی مرتضی محمودزاده دهبارز را به عنوان مدیرکل دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری هرمزگان منصوب کرد.

مرتضی محمودزاده دهبارز پیش از این مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری هرمزگان بود و همچنین آرش رضایی مسئولیت مدیرکلی دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری هرمزگان را بر عهده داشت.

جاسم جادری استاندار هرمزگان با صدور حکمی آرش رضایی را به عنوان مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری هرمزگان منصوب کرد.

آرش رضایی پیش از این مدیرکل دفتر هماهنگی امور توسعه جزایر استانداری هرمزگان بود.

همچنین دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان که مسئولیت مدیرکلی آن بر عهده فیصل ضرغامی بود به دو دفتر امور شهری و شوراها و دفتر امور روستایی و شوراها تفکیک شد.

جاسم جادری استاندار هرمزگان با صدور حکمی فیصل ضرغامی را به عنوان مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان منصوب کرد.

دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری هرمزگان که مسئولیت مدیرکلی آن بر عهده فیصل ضرغامی بود به دو دفتر امور شهری و شوراها و دفتر امور روستایی و شوراها تفکیک شد که بر این اساس آرش رضایی به عنوان مدیرکل امور شهری و فیصل ضرغامی به عنوان مدیرکل امور روستایی منصوب شدند.