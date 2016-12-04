تیراندازی در ایالت «کالیفرنیا» ۶ زخمی برجا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بر اثر تیراندازی در لس آنجلس واقع در ایالت کالیفرنیا ۶ نفر مجروح شدند.

رسانه های محلی اعلام کردند که تیراندازی زمانی روی داد که مشاجره و درگیری میان چند نفر در یک فروشگاه به خیابان کشیده شد و یکی از افراد به این اقدام مبادرت ورزید.

به گزارش شبکه تلویزیونی سی بی اِس، مجروحین این حادثه به بیمارستانی در اطراف محل درگیری انتقال یافتند.

این رسانه در ادامه اعلام کرد که پلیس، منطقه درگیری را برای تحقیق، تفحص و دستگیری مظنون یا مظنونین احتمالی به محاصره درآورده است.

پلیس ایالت کالیفرنیا تاکنون از اعلام جزئیات بیشتر در این خصوص خودداری کرده و این اقدام را به کامل شدن تحقیقات موکول کرده است.