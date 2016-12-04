دوره گروه های مسلح در حلب بسر آمده است/تداوم پیشروی ارتش سوریه

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از النشره، یک منبع نظامی بلندپایه سوریه در سخنانی بر مبارزه ارتش سوریه با گروه های مسلح در حلب تاکید کرد.

در همین راستا، یک منبع عالی رتبه نظامی سوریه تاکید کرد: اظهارات گروه های مسلح مبنی بر عدم خروج از شهر حلب در عرصه میدانی بی ارزش است و ارتش سوریه با ادامه پیشروی های خود در روزهای آینده مناطق جدیدی را آزاد خواهد کرد.

وی در ادامه اعلام کرد: این گونه سخنان از سوی گروه های مسلح برای افزایش روحیه عناصرشان بیان می شود و مانع از پیشروی ارتش سوریه نمی شود. دوره عناصر مسلح در حلب بسر آمده است و روزهای کمی برای آنها باقی مانده است.

این منبع سوری افزود: یگان های ارتش سوریه به پیشروی های خود در مناطق شرقی شهر حلب ادامه می دهند و موفق شدند کنترل میدان های «الجزماتی» و «الحلوانیه» را در دست بگیرند تا راه را برای رسیدن به جاده «هنانو» باز کنند و بدین طریق تروریست های فراری را تحت تعقیب قرار دهند.

گروه های مسلح در مناطق شرق حلب با وجود اینکه روز شنبه اعلام کردند اجازه خروج شهروندان را می دهند اما مانع از خروج شهروندان از این مناطق شدند.

در همین راستا و در بعد میدانی نیز، جنگنده های ارتش سوریه مواضع گروه های مسلح در محله های «کرم القاطرجی»، «الشیخ سعید» و «الشعار» در شرق شهر حلب را هدف حملات سنگین خود قرار دادند.

شماری از عناصر عضو گروه های مسلح نیز با زمین گذاشتن سلاح های خود و فرار از شرق حلب، خود را تسلیم ارتش سوریه کردند.

یگان مهندسی ارتش سوریه نیز یک عامل انتحاری را در حومه حمص پیش از آنکه خود را منفجر کند، به هلاکت رساند.

این در حالی است که گروه های تروریستی به شدت با یکدیگر درگیر شده اند؛ در همین رابطه گروه تکفیری «جبهه النصره» و کتائب «ابوعماره» به محل تجمع عناصر عضو گروه های موسوم به «جیش الشام» و «جیش الاسلام» در شرق حلب یورش بردند.

گروه های مسلح علت درگیری های داخلی را خیانت عناصرشان و مذاکره آنها با دولت سوریه عنوان کرده اند.

گفتنی است، گروه های مسلح پس از پیشروی سریع نیروهای ارتش سوریه در شرق شهر حلب و بازپس گیری چند منطقه جدید برای بالا بردن روحیه عناصر خود مدعی شده بودند که در این مناطق باقی خواهند ماند و فرار نمی کنند.