پوتین اسد را به مذاکره ملزم کند/مواضع تند کنگره علیه تهران و مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، وزیر خارجه انگلیس امروز در مصاحبه با بی بی سی اعلام کرد که هیچ نگرانی از بابت دوستی «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا با «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه ندارد.

«بوریس جانسون» در این مصاحبه اعلام کرد: به نظر من تحسینِ پوتین و روابط خوب ترامپ با وی در نهایت نمی تواند تأثیر به سزائی بر روابط ما با واشنگتن بر جای گذارد.

وی در ادامه تصریح کرد: همانطور که پیشتر نیز گفتم، به عقیده من باید تا سر حد امکان درباره روابط با دولت تحت امر رئیس جمهور آتی آمریکا خوش بین بود. البته ارتباطاتی که تا کنون با وی داشتیم نیز به شدت مفید بوده است.

وزیر خارجه انگلیس ادامه داد: دولت آمریکا به این درک رسیده است که اوضاع در خاورمیانه به شدت پیچیده شده است. در این معادلات، ایران، روسیه و کنگره آمریکا را داریم که البته در دست جمهوریخواهان است و بعید به نظر می رسد درخصوص ایران و روسیه مواضع ملایمی را اتخاذ کند.

دیپلمات بلندپایه انگلیس افزود: انگلیس آماده است تا مواضع سختی را علیه روسیه اتخاذ کند؛ اما نه به این معنی که مذاکره را معقول به شمار نیاورد. روسیه می تواند با توقف بمباران های خود در سوریه، الزام بشار اسد به مذاکرات صلح و نیز پیروی از پیمان مینسک درباره اوکراین یک بار دیگر در عرصه های جهانی ظاهر شود. من از انتقال این پیام حتی به صورت رو در رو به پوتین نیز ابائی ندارم.