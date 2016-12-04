دومین سری خسارات بیمه پلنگ ایرانی پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از پایگاه اطلاع رسانی سازمان حفاظت محیط زیست (پام)، مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست از دومین سری پرداخت خسارت تحت پوشش بیمه پلنگ ایرانی توسط شرکت بیمه ماخبر داد وگفت: این مراسم روز چهارشنبه ۱۷ آذر ماه ۹۵ به میزبانی محیط زیست استان مازندران و با حضور معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، مدیر عامل شرکت بیمه ما، مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست و تعدادی از مدیران ارشد استانی برگزار می شود.

علی تیموری با اشاره به تفاهم نامه سه جانبه بین معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان ، صندوق ملی محیط زیست و شرکت بیمه ما ، گفت: موضوع این تفاهم نامه بیمه مسئولیت گونه در معرض خطر انقراض پلنگ ایرانی برای جبران خسارت مالی و جانی وارده به افراد و دامداران جوامع محلی در اثر حمله پلنگ و همچنین کاهش خسارت وارده به محیط زیست به لحاظ تلف شدن این گونه از طریق پرداخت مبالغ ضررو زیان است.

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: پرداخت ها از سوی بیمه ما در این مرتبه مربوط به ۵۴ مورد خسارت وارده به افراد حقیقی از ۴ استان و همچنین جبران بخشی از خسارت وارده به لحاظ تلف شدن دو قلاده پلنگ در استان مازندران است.

وی یاد آور شد: تلفات دو پلنگ در سال جاری با جنسیت های ماده و نر هر دو مربوط به منطقه کیاسر می باشند که ماده پلنگ توسط دو نفر از افراد محلی در مرداد ماه گذشته شکار شده که خوشبختانه عاملین این اقدام در همان ساعات اولیه دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند و پلنگ نر در آبان ماه و در جاده اصلی ساری به سمنان در اثر برخورد با خودروی کشته شده است.

گفتنی است، مدارک و مستندات خسارت مالی و جانی توسط پلنگ و همچنین کشته شدن گونه پلنگ می بایست پس از تایید کارشناس معتمد بیمه که در واقع همان همکاران شاغل در ادارت کل حفاظت محیط زیست استانها می باشند از طریق این اداره کل دریافت و به شرکت بیمه ما تحویل شود تا پس از طی مراحل قانونی نسبت به صدور چک یا حواله بانکی به نام زیاندیدگان اقدام شود.

بر اساس مفاد تفاهم نامه و به لحاظ رعایت مقررات اداری در دستگاه های دولتی ، مبالغ مربوط به تلفات پلنگ از سوی شرکت بیمه در ابتدا به صندوق ملی محیط زیست واریز شده و سپس از آن محل به منظور حفاظت از گونه مورد نظر هزینه خواهد شد.

گفتنی است در یک دهه اخیر بقای زیر گونه در معرض خطر انقراض پلنگ ایرانی که عمده جمعیت آن در ایران بوده و کشورمان غربی محدوده پراکنش آن نیز می باشد و به دلایل مختلفی چون قطعه قطعه شدن زیستگاه ها، کاهش طعمه، شکار و طعمه مسموم و تصادف جاده ای با چالش های اساسی روبرو شده است تا آنجا که این گربه سان زیبا و با هیبت در سراشیبی انقراض قرار گرفته و انجام اقدامات موثر، سریع و زود بازده را طلب می تناید که آن جمله می توان به بیمه مسئولیت برای این گوشتخوار به منظور حفاظت در برابر اقدامات انتقامجویانه جوامع محلی متضرر شده اشاره کرد.