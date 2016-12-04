خبرنگاران با شهید رسانه استان بوشهر تجدید میثاق کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول سازمان بسیج رسانه استان بوشهر عصر یکشنبه در این مراسم اظهار داشت: شهید شاهینی افتخاری برای استان بوشهر است و به عنوان یک الگو در بین اهالی رسانه استان شناخته می‌شود.

عبدالله نجفی اضافه کرد: خانواده رسانه در راه سربلندی و اعتلای اسلام عزیز شهدای بسیاری را تقدیم کرده و این برای اهالی رسانه افتخاری است که ادامه‌دهنده راه این سرافرازان باشند.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش فرزندان ملت در مجموعه بزرگ رسانه، حفظ دستاوردهای انقلاب، ارائه خدمت به مردم و مقابله با جبهه رسانه‌ای دشمن است.

فتح‌الله شاهینی پدر شهید شاهینی نیز با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی این شهید، خاطراتی را از شهید داریوش شاهینی بیان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خبرنگار بسیجی شهید حاج داریوش شاهینی، مدیر گروه اجتماعی شبکه دوم سیما در تاریخ ۱۵ آذرماه ۱۳۸۴ بر اثر سقوط پرواز هرکولس سی ـ ۱۳۰ نیروی هوایی ارتش در تهران به همراه جمعی از اصحاب رسانه به درجه رفیع شهادت نائل آمد.