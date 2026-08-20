به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخلابراهیمی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان با حضور غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با خیرمقدم به وزیر و هیئت همراه، اظهار کرد: مسائل و مشکلات کشاورزان و فعالان بخش کشاورزی بسیار گسترده است و باید به گونهای پیگیری شود که به نتیجه عملی منجر شود.
وی از وزیر جهاد کشاورزی خواست مطالب مطرحشده در این نشست بهصورت مشخص یادداشت و پیگیری شود تا پس از مدتی، نتایج اقدامات انجامشده در سفر به هرمزگان قابل ارزیابی باشد.
ضرورت تأمین اعتبار برای زیرساختهای کشاورزی و شیلات
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، تأمین اعتبار برای احیای زیرساختهای کشاورزی، آبزیپروری و صیادی را یکی از مهمترین مطالبات استان عنوان کرد و گفت: جادههای بین مزارع، برقرسانی به مزارع، ایجاد جاده و تأمین آب و برق و احداث کانالهای آبرسانی برای واحدهای پرورش میگو نیازمند توجه و اعتبار ویژه است.
هاشمی همچنین بر ضرورت احداث و تکمیل بنادر صیادی، ایجاد سایبان برای صیادان و راهاندازی بنادر سیار در مناطق صیادی تأکید کرد و افزود: در جریان جنگ اخیر بیش از گذشته متوجه کمبودهای موجود در زیرساختهای صیادی شدیم.
وی خواستار صدور مجوز برای توزیع سوخت در محل پارکینگ قایقهای صیادی شد و گفت: دسترسی صیادان به سوخت در محل استقرار شناورها باید تسهیل شود.
حمایت مالی از واحدهای تولیدی و آسیبدیدگان جنگ
نماینده شرق هرمزگان همچنین بر ضرورت تسهیلات بانکی برای واحدهای تولیدی از جمله گلخانهها، مرغداریها و دامداریها تأکید کرد و گفت: برای طرحهای نیمهتمام باید تمدید و تقسیط بدهیها و مهلت بازپرداخت تسهیلات کشاورزان، صیادان و دامداران در نظر گرفته شود.
وی ادامه داد: این موضوع بهویژه درباره واحدهای تولیدی و خدماتی که در جریان جنگ آسیب دیدهاند اهمیت بیشتری دارد و باید برای آنها تسهیلات کمبهره و بلندمدت اختصاص یابد.
هاشمی با اشاره به آسیبهای واردشده به برخی واحدهای تولیدی استان، خواستار تعیین سازوکار مشخص برای جبران خسارت و حمایت از ادامه فعالیت این واحدها شد.
تعیین تکلیف شناورهای غرقشده در جاسک
وی یکی دیگر از مطالبات مهم شرق هرمزگان را تعیین تکلیف شناورهای صیادی و تجاری غرقشده در بندر جاسک عنوان کرد و گفت: تعداد قابل توجهی شناور در این منطقه غرق شدهاند و باید دستگاههای مسئول برای تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس افزود: نمیتوان از مردم خواست که خودشان برای تعیین تکلیف شناورهای غرقشده اقدام کنند؛ بسیاری از صاحبان این شناورها امکانات و تجهیزات لازم برای انجام این کار را ندارند و باید دستگاههای متولی در این زمینه کمک کنند.
بررسی علت تلفات پرورش میگو
هاشمی همچنین خواستار بررسی دقیق و کارشناسی علت تلفات گسترده در واحدهای پرورش میگو در مناطق مختلف هرمزگان شد و گفت: باید با انجام مطالعات کارشناسی، علت این تلفات مشخص و راهکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از تکرار آن ارائه شود.
وی در ادامه با قدردانی از شرکت توزیع نیروی برق، نسبت به افزایش قبوض برق کشاورزان بهویژه در شهرستان رودان ابراز نگرانی کرد و خواستار بررسی و اصلاح این موضوع شد.
حل مشکلات واحدهای پودر ماهی و دامداریها
نماینده شرق هرمزگان همچنین درباره واحدهای تولید پودر ماهی گفت: برخی از این واحدها پروانه تأسیس دریافت کردهاند اما برای زمین با مشکل مواجه هستند؛ بنابراین باید برای واحدهایی که مجوزهای قانونی لازم را دریافت کردهاند، مساعدت لازم برای حل مشکلات و تعیین تکلیف زمین انجام شود.
وی همچنین بر ضرورت حل مشکلات واحدهای مرغداری و دامداری، بهویژه در زمینه تأمین آب، تأکید کرد و گفت: تداوم فعالیت این واحدهای تولیدی نیازمند تأمین زیرساختهای مناسب است.
هاشمی در پایان خواستار پذیرش اسناد روستایی برای طرحهای تولیدی شد و تأکید کرد: تسهیل فرآیندهای اداری و تأمین زیرساخت و منابع مالی میتواند نقش مهمی در حفظ و رونق تولید در بخش کشاورزی و شیلات هرمزگان داشته باشد.
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