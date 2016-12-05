به گزارش خبرگزاری مهر، تدوین فیلم سینمایی «چهل کچل» سومین اثر بلند صادق صادق‌دقیقی که فیلمبرداری آن به تازگی به اتمام رسیده است توسط حسن ایوبی آغاز شد.

«چهل کچل» داستان فولکلوری درباره خطه مازندران است که بر بستری امروزی روایت می‌شود. به گفته پرهام دلدار مدیر تولید فیلم، بیش از سی جلسه از چهل و سه جلسه فیلمبرداری این فیلم زیر باران مصنوعی انجام شده است و برای ایجاد این فضای بارانی در مجموع از ۷۲۰۰۰ هزار لیتر آب استفاده شده است.

فیلمبرداری بیش از ۷۰ درصد از فیلم زیر باران انجام گرفته و تمام آب مصرفی در این فیلم از آب رودخانه تامین شده است.

«چهل کچل» بعد از «بزرگمرد کوچک» و «تا آمدن احمد» سومین فیلم بلند صادق صادق‌دقیقی است که این‌ روزها برای ارائه به سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر در حال طی کردن آخرین مراحل فنی است.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: عبدالجبار دلدار و پروانه مرزبان، کارگردان: صادق صادق‌دقیقی، مدیر فیلمبرداری: پیمان عباس‌زاده، تدوین: حسن ایوبی، طراح‌ صحنه ‌و لباس: امیرعباس ‌دهقانی، مدیر ‌صدابرداری: مسیح حدپور سراج، طراح ‌چهره ‌پردازی: بهنام نوروزی، مدیر تولید: پرهام دلدار، مشاور تولید: مهدی اکبری، مدیر جلوه‌های ویژه میدانی: حمید رسولیان، جلوه‌های ویژه بصری: فرید ناصر فصیحی، امیر پهلوان‌ زاده، دستیار یک کارگردان و برنامه‌ ریز: حمید روشن، منشی‌صحنه: داریوش اسقائی، عکاس: نیوشا دلدار، تصویربردار پشت صحنه: سحر تاری، بازیگران: پژمان بازغی، مریم بوبانی، پرهام دلدار، ونوس حسن‌کانلی، رضا ناجی، سوگل طهماسبی، جواد زیتونی، تیمور عباسی، بازیگران ‌نوجوان: رضا مهاجری، طاها طاهری، حمیدرضا زواری، پونه سورتیچی، تهیه کننده: پروانه مرزبان، سرمایه‌گذاران: پروانه مرزبان، مهدی اکبری.