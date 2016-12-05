به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، «عزیز آمریکایی» به کارگردانی آندرا آرنولد در حالی بیشترین موفقیت را در این جوایز کسب کرد که فیلم «زیر سایه» نیز بی‌نصیب نماند.

جوایز فیلم مستقل بریتانیا (BIFA) که برندگان خود را یکشنبه شب در مراسمی در لندن معرفی کرد جوایز بهترین فیلم مستقل بریتانیا، بهترین کارگردان، بهترین بازیگر زن برای ساشا لین و دستاورد فنی را به «عزیز آمریکایی» داد.

این فیلم که نخستین بار در بخش مسابقه جشنواره کن امسال نمایش داده شد، داستان چند جوان مجله‌فروش و زندگی آنهاست.

این فیلم در حالی مهمترین جوایز را درو کرد که «من، دانیل بلیک» ساخته کن لوچ از مدعیان این جایزه بود. این فیلم که در هفت رشته نامزد بود در نهایت جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی دیو جانز و جایزه هنرمند تازه‌کار را برای هیلی اسکوایرز به خانه برد.

«زیر سایه» ساخته بابک انوری کارگردان جوان ایرانی که نماینده بریتانیا در اسکار خارجی زبان امسال است، نیز جایزه بهترین فیلمنامه و جایزه داگلاس هیکاکس را برای بهترین کارگردان اول دریافت کرد. آوین منشادی بازیگر ۹ ساله این فیلم نیز جایزه بهترین بازیگر زن نقش مکمل را برد.

داستان این فیلم که در ژانر ترسناک جای گرفته در اوج جنگ ایران و عراق می‌گذرد که یک موشک وارد خانه مادری جوان و دخترش می‌شود و با ورود این موشک عمل نکرده اتفاق‌های عجیبی در خانه رخ می‌دهد.

جایزه بهترین فیلم مستقل بین‌المللی نیز به فیلم «مهتاب» ساخته بری جنکینز رسید.

سال پیش فیلم علمی تخیلی «اکس ماکینا» به کارگردانی الکس گارلند چهار جایزه اصلی از جمله جایزه بهترین فیلم مستقل بریتانیا را به خانه برد.

جنیفر ساندرز میزبان این مراسم بود.