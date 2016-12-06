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۱۶ آذر ۱۳۹۵، ۹:۳۴

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

آنفلوانزای مرغی،رئیس دامپزشکی را به عراق کشاند

آنفلوانزای مرغی،رئیس دامپزشکی را به عراق کشاند

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: یک مورد آلودگی به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان آذربایجان شرقی گزارش شده است.

محمد یوسفی در گفتگو با مهر با بیان اینکه یک مورد آلودگی به آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در استان آذربایجان شرقی گزارش شده است، اظهارداشت: پیش از این نیز مواردی از آلودگی به این بیماری در جنوب غربی استان تهران و البرز مشاهده شده بود.

وی با اشاره به اینکه صادرات مرغ به افغانستان مدتی قبل به دلیل برخی مسائل متوقف شده بود و الان با شیوع آنفلوانزا دامپزشکی کشورمان هم اجازه این کار را نمی‌دهد، افزود: صادرات این محصول به عراق به دلیل شیوع آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در برخی از نقاط کشور، متوقف شده است.

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی اضافه کرد: درحال حاضر رئیس سازمان دامپزشکی به عراق سفر کرده و درحال مذاکره با مسئولان دامپزشکی این کشور  است تا صادرات مرغ و تخم مرغ از نقاطی که به این بیماری آلوده نیستند، از سر گرفته شود.

کد مطلب 3841718

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