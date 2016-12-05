پاکدشت روی گسل زلزله قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره مانور ایمنی و مقابله با بلایای طبیعی پیش از ظهر دوشنبه و همزمان با سراسر کشور در مدرسه پسرانه زعیم با حضور مسئولان شهرستان پاکدشت برگزار شد.

ابراهیم تاجیک نوری رییس جمعیت هلال احمر شهرستان پاکدشت در حاشیه این مراسم و در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهر داشت: مانور زلزله در تمامی مدارس شهرستان و به صورت منطقه ای برگزار می شود.

مانور زلزله در تمامی مدارس شهرستان و به صورت منطقه ای برگزار می شود

رئیس جمعیت هلال احمر پاکدشت افزود: این مانورها به منظور بالابردن سطح مهارت تیمی و فردی دانش آموزان در زمان بروز بلایای طبیعی برگزار می شود.

تاجیک نوری، مهمترین هدف از آموزش دانش آموزان را انتقال مناسب آموزه ها به خانواده ها بیان کرد و ادامه داد: دانش آموزان با دقت به تمامی مسائل توجه می کنند و این موضوع مهمترین راه یادگیری مهارت های امدادی و پیشگیری و مقابله با بلایای طبیعی محسوب می شود.

رئیس جمعیت هلال احمر پاکدشت در هجدهمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در این شهرستان گفت: پاکدشت بر روی امتداد گسل ایوانکی قرار دارد و این گسل یکی از گسل های فعال و زلزله خیز کشور است.

مانور سراسری زلزله و ایمنی از برنامه های هماهنگ کشوری است

وی در ادامه در خصوص مانور سراسری زلزله و ایمنی این شهرستان، با اشاره به این که مانور سراسری زلزله و ایمنی در مدارس کشور هر سال در هشتم آذرماه برگزار می شود، گفت: به دلیل وجود تعطیلات هفته گذشته و با تصمیم گیری های انجام شده، این مانور به هفته جاری موکول شد.

وی ضمن تقدیر از حضور دانش آموزان شهرستان پاکدشت که همزمان با سراسر کشور در این مانور شرکت کردند، افزود: مانور سراسری زلزله و ایمنی از برنامه های هماهنگ تقویمی کشور بوده و در همین راستا، نشست های متعدد کارگروه عملیاتی ستاد مدیریت بحران در شهرستان پاکدشت برگزار شده است.

رئیس کارگروه عملیاتی ستاد مدیریت بحران پاکدشت در ادامه با اشاره به این که تمامی دستگاه ها در مانور سراسری زلزله و ایمنی شرکت و در کارگروه عملیاتی ستاد مدیریت بحران با برنامه ریزی ها و هماهنگی های ویژه حضور داشته اند، ادامه داد: حضور دستگاه های شهرستان پاکدشت در ستاد مدیریت بحران قابل تقدیر است.

وی در بخشی دیگری از سخنان خود با اشاره به این نکته که اقدامات فراوانی در راستای هماهنگی برگزاری مانور سراسری زلزله و ایمنی در پاکدشت برگزار شده است، اظهار داشت: پناه گیری صحیح، تخلیه صحیح، خروج اضطراری، خود امدادی از جمله آموزش های لازم در مقابله با زلزله است.

وی تأکید کرد: آموزش های لازم امدادی در مقابله با زلزله توسط مربیان آموزش امداد جمعیت هلال احمر پاکدشت در مدارس این شهرستان انجام شده است و دانش آموزان بر اساس ساعت های برنامه ریزی شده با آموزش های امدادی آشنا شده اند.