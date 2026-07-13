تداوم هوای گرم در همدان تا پایان هفته؛ کاهش دما از روز جمعه

روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان در روز دوشنبه 22 تیرماه، اظهار کرد: هوای گرم تابستانی در روزهای جاری همچنان در استان ماندگار است و پیش‌بینی می‌شود این روند تا پایان هفته کم‌وبیش ادامه داشته باشد.

وی با بیان اینکه هفته آینده نسبت به هفته جاری خنک‌تر خواهد بود، افزود: از روز جمعه به بعد از شدت گرمای هوا در نقاط مختلف استان کاسته می‌شود و در روزهای پیش رو آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی پیش‌بینی شده است.

این کارشناس هواشناسی در خصوص وضعیت کیفی هوا نیز عنوان کرد: با توجه به جریانات شرقی، پدیده غبار رقیق به‌ویژه در بخش‌هایی از مناطق شرقی استان مورد انتظار است؛ هرچند پیش‌بینی می‌شود شرایط کیفی هوا از فردا روند بهبودی را طی کند، اما همچنان در ساعاتی از شبانه‌روز شاهد غبار رقیق خواهیم بود.

زاهدی با اشاره به نوسانات دمایی ایستگاه‌های هواشناسی در ۲۴ ساعت گذشته گفت: دمای هوای ایستگاه فرودگاه همدان بین ۱۷ و ۳۹ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است و در این بازه زمانی بهار با ۱۵ درجه خنک‌ترین و نهاوند و اسدآباد با ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه‌های استان گزارش شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزش باد نیز در روز گذشته در برخی ساعات محسوس بود، به‌طوری‌که سرعت باد در شهرستان فامنین به ۵۰ کیلومتر بر ساعت رسید.