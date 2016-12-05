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۱۵ آذر ۱۳۹۵، ۲۰:۱۳

داعش سخنگوی جدید خود را معرفی کرد

داعش سخنگوی جدید خود را معرفی کرد

گروه تروریستی داعش پس از هلاکت «ابو محمد العدنانی» سخنگوی قبلی این گروه، «ابوالحسن المهاجر» را به عنوان جایگزین وی تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، گروه تروریستی تکفیری داعش سخنگوی جدید خود را تعیین و معرفی کرد.

در همین راستا، گروه تروریستی داعش پس از هلاکت «ابو محمد العدنانی» سخنگوی قبلی این گروه، «ابوالحسن المهاجر» را به عنوان جایگزین وی تعیین کرد.

سخنگوی جدید داعش در نخستین موضع گیری خود گفت: عناصر ما به سفارتخانه‌ها و کنسول‌گری‌های ترکیه در سراسر جهان حمله خواهند کرد.

این در حالی است که ترکیه خود یکی از حامیان اصلی گروه تروریستی تکفیری داعش است و مرزهای این کشور محل عبور و مرور آسان تکفیری ها و همچنین تسلیح آنها می باشد.

گفتنی است، در اوایل شهریور ماه سال جاری گروه تروریستی داعش از طریق رسانه های وابسته به خود اعلام کرد که «طه صبحی فلاحه» معروف به «ابومحمد العدنانی» سخنگوی این گروه تروریستی در درگیری های شهر حلب سوریه کشته شده است.

کد مطلب 3841977

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