یک پزشک روس دیگر در حلب جان باخت/۱۴ کشته و زخمی در فوعه و کفریا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شمار تلفات روس ها بر اثر حملات گروه های مسلح به بیمارستان صحرایی در حلب افزایش یافت.

در همین راستا، گروه های مسلح یک بیمارستان روستایی را در حلب هدف قرار دادند که منجر به کشته شدن یک پزشک روسی و زخمی شدن ۲ پزشک زن روسی دیگر شد.

این در حالی است که منابع روسیه اعلام کردند یکی دیگر از این پزشکان زخمی روس به دلیل شدت جراحات جان خود را از دست داد و به این ترتیب مجموعا ۲ پزشک زن روس کشته شدند.

همچنین یک خبرنگار شبکه روسیا الیوم به نام «سومر ابودیاب» نیز بر اثر حملات به این بیمارستان صحرایی زخمی شد.

مقامات روسی گروه جبهه فتح الشام (جبهه النصره سابق) را مسئول این حملات معرفی کردند.

از سوی دیگر گروه های مسلح مجددا مناطق تحت محاصره فوعه و کفریا را در حومه ادلب هدف قرار دادند که منجر به جان باختن ۳ شهروند سوری و زخمی شدن ۷ نفر دیگر شد.

همچنین بر اثر حملات گروه های مسلح به منطقه کفریا پدر یک خانواده به همراه ۲ فرزندش جان خود را از دست دادند و مادر خانواده نیز زخمی شد.

یک زن نیز به همراه دخترش پس از حملات توپخانه ای عناصر مسلح عضو گروه موسوم به ارتش آزاد به منطقه الشجره در حومه درعا جان خود را از دست دادند.