افتتاح سومین نمایشگاه فن بازار البرز با حضور وزیر ارتباطات 

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاحیه بزرگداشت «هفته پژوهش» در استان البرز با حضور محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بعدازظهر سه‌شنبه برگزار می‌شود.

در این مراسم استاندار البرز، روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، مسئولان دستگاهای اجرایی و جمعی از نخبگان و فعالان علمی و پژوهشی امروز در پارک شهید چمران کرج برگزار می‌شود.



این نمایشگاه با «پژوهش تقاضامحور و تجاری‌سازی فناوری، زیربنای اقتصاد مقاومتی» از تاریخ شانزدهم تا بیستم آذرماه در باغ گل‌های کرج دایر است، در طول برگزاری نمایشگاه هفته پژوهش دستاوردهای بخش پژوهش و فناوری، جشنواره استانی ایده‌های برتر، جشنواره دانش‌آموزی، جشنواره «الکامپ» و دوازده کارگاه‌ برگزار می‌شود همچنین در اختتامیه این نمایشگاه از پژوهشگران و فناوران برگزیده استان تجلیل خواهد شد.