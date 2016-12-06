به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «#هشتگ...» که نویسندگی و کارگردانی آن را رحیم بهبودی فر به عهده دارد، فیلمی اجتماعی با رگه های کمدی است.

در این فیلم بازیگرانی از جمله نیوشا ضیغمی، بهاره رهنما، بیژن بنفشه خواه، حدیث فولادوند، محمد علی کیانی، مهرداد فلاحتگر، ارسلان قاسمی و امید روحانی با حضور محسن ملکی و سیدجواد هاشمی به ایفای نقش پرداخته اند.

همچنین آرتین پشنگ، امیرعلی نیازی، محمد مهدی احمدی و ثنا کیانی به عنوان بازیگران کودک و نوجوان در این فیلم حضور دارند.

عوامل فیلم «#هشتگ…» عبارتند از تهیه کنندگان: مقصود جباری، محمد علی کیانی، مجری طرح: مجتبی پیری، مدیر تولید: محمدعلی کیانی، نویسنده و کارگردان: رحیم بهبودی فر، برنامه ریز و دستیار یک کارگردان: امیر جاوید نیک، دستیار کارگردان: محمدرضا زمانی، منشی صحنه: بیتا ارسطویی، مدیر تبلیغات: محسن پیری، عکاس: حسن شجاعی، فیلمبردار پشت صحنه: علی بیات، مدیر فیلمبرداری: آرش خلاق دوست، دستیار اول فیلمبردار: مهدی ابراهیمی، دستیاران فیلمبردار: حمید قطبی، هادی رمضانی، عرفان جهاندار، سعید احدی، علی واحدی، طراح گریم: محسن ملکی، مجریان گریم: مهرنوش سلیمی، آزاده دانایی، امید ملکی، سعید رامپور، طراح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده، دستیاران طراح صحنه: مهدی قوچانی، حامد محمدیان، مهران ثقفی، گروه لباس: ثمینه افتخاری، سمانه عباسی، صدابردار: مازیار شیخ محبوبی، دستیار صدا: نادر تاج آبادی، جانشین تولید: حمید احمدی، مدیر مالی: نسترن شفیعی، امور دفتری: زهرا پذیره، مدیر تدارکات: امیرحسین طاهریان، تدارکات: محمد جمشیدی، امیر ارباب زاده و مدیر رسانه ای: احسان عباسی.