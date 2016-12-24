«#هشتگ...» به ساخت موسیقی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری «#هشتگ...» ساخته رحیم بهبودی فر چندی پیش به پایان رسید و تاکنون بیش از نیمی از کارهای تدوین این فیلم توسط خود کارگردان انجام شده و به تازگی بهرنگ قدرتی ساخت موسیقی «#هشتگ...» را آغاز کرده است.

بهاره رهنما و نیوشا ضیغمی نقش های اصلی «#هشتگ...» را بر عهده دارند و علاوه بر این ۲ بیژن بنفشه خواه، حدیث فولادوند، ارسلان قاسمی، محمد علی کیانی، مهرداد فلاحتگر، امید روحانی، محسن ملکی و سیدجواد هاشمی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

همچنین آرتین پشنگ، امیرعلی نیازی، محمد مهدی احمدی و ثنا کیانی به عنوان بازیگران کودک و نوجوان در این فیلم حضور دارند.

عوامل فیلم «#هشتگ…» عبارتند از تهیه کنندگان: مقصود جباری، محمد علی کیانی، مجری طرح: مجتبی پیری، مدیر تولید: محمدعلی کیانی، نویسنده و کارگردان: رحیم بهبودی فر، برنامه ریز و دستیار یک کارگردان: امیر جاوید نیک، دستیار کارگردان: محمدرضا زمانی، منشی صحنه: بیتا ارسطویی، مدیر تبلیغات: محمدعلی کیانی، عکاس: حسن شجاعی، فیلمبردار پشت صحنه: علی بیات، مدیر فیلمبرداری: آرش خلاق دوست، دستیار اول فیلمبردار: مهدی ابراهیمی، دستیاران فیلمبردار: حمید قطبی، هادی رمضانی، عرفان جهاندار، سعید احدی، علی واحدی، طراح گریم: محسن ملکی، مجریان گریم: مهرنوش سلیمی، آزاده دانایی، امید ملکی، سعید رامپور، طراح صحنه و لباس: افسانه صمدزاده، دستیاران طراح صحنه: مهدی قوچانی، حامد محمدیان، مهران ثقفی، گروه لباس: ثمینه افتخاری، سمانه عباسی، صدابردار: مازیار شیخ محبوبی، دستیار صدا: نادر تاج آبادی، جانشین تولید: حمید احمدی، مدیر مالی: نسترن شفیعی، امور دفتری: زهرا پذیره، مدیر تدارکات: امیرحسین طاهریان، تدارکات: محمد جمشیدی، امیر ارباب زاده و مدیر رسانه ای: احسان عباسی.