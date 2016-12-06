محرومیت منطقه ۲۲ از سرانه های خدماتی/ ضرورت تغییر طرح تفصیلی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در سیصدو دهمین جلسه شورای شهر تهران بعداز گزارش شورایاری منطقه ۲۲ در خصوص مشکلات این منطقه اظهار داشت: ۱۲ سال از ایجاد منطقه ۲۲ گذشته است و این فرصت مناسبی بود تا این منطقه به الگوی توسعه پایدار شهری تبدیل شود و قرار بود تمامی استانداردهای ایزو در حوزه مدیریت شهری در آنجا شکل بگیرد.

وی ادامه داد: این که امروز در این منطقه مشکلات زیادی وجود دارد را دیگر نمی توان گردن گذشتگان و پیشینیان انداخت چراکه منطقه ۲۲ یک منطقه بکر بوده و قبل از ایجاد آن ،ما طرح تفصیلی مصوب داشتیم اما اکنون بسیاری از سرانه های حداقلی در این منطقه وجود ندارد.

سالاری افزود: طبق قانون قرار بود از مجموعه اراضی که از حریم شهر، وارد شهر می شوند، ۷۰ درصد املاک بزرگ مقیاس آن برای تامین سرانه های هفتگانه مورد استفاده قرار گیرد، در صورتیکه در منطقه ۲۲ این اتفاق نیفتاد و امروز در آنجا حتی زمین برای احداث مدرسه وجود ندارد، این در حالیست که آموزش و پرورش می گوید ما خیر برای ساخت مدرسه داریم اما زمین نداریم، همچنین برای ساخت مسجد نیز شرایط همینطور است. در حالیکه شهرداری این ۷۰ درصد املاک بزرگ مقیاس را گرفته اما متاسفانه مجددا برای ایجاد مجتمع های تجاری و اداری به افراد فروخته است و اعتبارات آن در جای دیگری از شهر هزینه شده یعنی حتی درآمد آن ها نیز برای خود منطقه ۲۲ هزینه نشده است.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به انتقادات وارد شده به تعدد ایجاد مال ها در منطقه ۲۲ گفت: اینکه امروز این منطقه از نظر تجاری اشباع شده است، حرف درستی است اما ما نمی توانیم شهر را دستوری اداره کنیم چراکه ما طرح تفصیلی داریم و می بایست طبق طرح تفصیلی عمل شود، اگر قرار است آنجا دیگر مجوز تجاری داده نشود، قطعا طرح تفصیلی منطقه ۲۲ باید مورد پایش قرار گیرد و در پهنه بندی های طرح تفصیلی تغییرات لازم انجام شود.

سالاری ادامه داد:سال گذشته در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ، قرار شد که شهرداری نسبت به دغدغه هایی که در خصوص نحوه بارگذاری هایی که در منطقه۲۲ وجود دارد، در طول سه ماه نسبت به تدوین طرح تفصیلی جدید اقدام کند که متاسفانه هنوز به سرانجام نرسیده است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران اضافه کرد: اساسا ارائه دستور سلیقه ای برای شهر و منطقه روش صحیحی نیست چراکه وقتی شهرداری می تواند به شخصی اجازه ایجاد مجتمع تجاری ندهد همانگونه هم می تواند برای شخص دیگر مجوز صادر کند. بنابراین قطعا طرح تفصیلی منطقه ۲۲ باید پایش شود.

وی در پایان در خصوص مشکلات حمل و نقل عمومی در منطقه ۲۲ تاکید کرد: امیدواریم همکاران ما در مترو خطی فرعی را از خط۷ مترو برای این منطقه ایجاد کنند.