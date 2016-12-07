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۱۷ آذر ۱۳۹۵، ۹:۵۱

با سخنرانی آیت الله مقتدایی انجام شد؛

آغاز فعالیت کمیسیون‌های دهمین اجلاسیه جامعه مدرسین و علمای بلاد

آغاز فعالیت کمیسیون‌های دهمین اجلاسیه جامعه مدرسین و علمای بلاد

قم - کمیسیون‌های تخصصی دهمین اجلاسیه سراسری جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد با سخنرانی آیت الله مقتدایی در قم آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیون‌های تخصصی دهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد صبح چهارشنبه طی مراسمی در سالن جلسات دفتر جامعه مدرسین فعالیت خود را آغاز کردند.

حوزه و روحانیت، حوزه بین الملل، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و تبلیغی از کمیسیون‌هایی بودند که با حضور علما و روحانیون افتتاح و آغاز به کار کردند.

آیت الله مرتضی مقتدایی و آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری از اعضای هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علیمه قم، آیت الله کعبی عضو خبرگان رهبری و حجت الاسلام فرخ فال مدیر حوزه علمیه قم از برخی شرکت کنندگان در این مراسم بودند.

اجلاسیه جامعه مدرسین و علمای بلاد پنج‌شنبه هجدهم آذرماه با حضور علما، شخصیت‌های حوزوی و مسئولان در سالن همایش‌های مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار می‌شود.

کد مطلب 3843361

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