به گزارش خبرنگار مهر، کمیسیونهای تخصصی دهمین اجلاسیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد صبح چهارشنبه طی مراسمی در سالن جلسات دفتر جامعه مدرسین فعالیت خود را آغاز کردند.
حوزه و روحانیت، حوزه بین الملل، سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و تبلیغی از کمیسیونهایی بودند که با حضور علما و روحانیون افتتاح و آغاز به کار کردند.
آیت الله مرتضی مقتدایی و آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری از اعضای هیئت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علیمه قم، آیت الله کعبی عضو خبرگان رهبری و حجت الاسلام فرخ فال مدیر حوزه علمیه قم از برخی شرکت کنندگان در این مراسم بودند.
اجلاسیه جامعه مدرسین و علمای بلاد پنجشنبه هجدهم آذرماه با حضور علما، شخصیتهای حوزوی و مسئولان در سالن همایشهای مدرسه علمیه امام کاظم(ع) برگزار میشود.
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