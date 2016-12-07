به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مرتضی مقتدایی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاحیه کمیسیون‌های تخصصی دهمین اجلاسیه جامعه مدرسین و علمای بلاد که در سالن جلسات جامعه مدرسین حوزه علیمه قم برگزار شد، اظهار داشت: هدف از این گونه جلسات بررسی برخی مسائل روز کشور و جامعه است.

وی گفت: برگزاری بیش از یک اجلاس در سال و نیز رفتن اعضای جامعه مدرسین حوزه به شهرهای دیگر از پیشنهادهایی بود که مورد برسی قرار گرفت و نتایج خوبی نیز حاصل شد.

دبیر دوم شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور افزود: بر این اساس اجلاسیه‌های منطقه‌ای برنامه‌ریزی شد و اعضای جامعه مدرسین در مناطق برای شرکت در این اجلاس‌ها حضور می‌یابند.

وی به تأکیدات اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص حوزه انقلابی و انقلابی ماندن حوزه اشاره کرد و ابراز داشت: از این جهت در این اجلاس کیفیت حوزه انقلابی، بایسته‌ها و راهکارهای انقلابی ماندن حوزه بررسی می‌شود.

آیت الله مقتدایی ادامه داد: اکنون چهار کمیسیون تشکیل می‌شود و فردا نیز در مدرسه امام کاظم(ع) با حضور علما و مراجع در سالن همایش‌های مدرسه علمیه امام کاظم(ع) دبیر کمیسیون‌ها گزارش‌های خود را ارائه می‌دهند.