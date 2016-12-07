استخدام ۳۸۰۰ نیروی تحصیلکرده در اورژانس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن نوری در مراسم رزمایش طرح زمستانی پلیس راهور در پیست آبعلی گفت: کاهش مرگ و میر و کاهش معلولیت های حین تصادف امداد رسانی به حوادث ترافیکی و امداد رسانی به در راه ماندگان و ایجاد هماهنگی بین بخشی با سازمان های مسئول از جمله اهداف اورژانس پیش بیمارستانی است که امیدواریم با هماهنگی های انجام شده بین دستگاه های مسئول بتوانیم به همه هدف هایی که تعیین کرده ایم، برسیم.

رییس اداره اورژانس پیش‌بیمارستانی با اشاره به موفقیت های اورژانس کشور در زمان راهپیمایی اربعین و راهپیمایی حرم رضوی گفت: امیدواریم با استانداردسازی خودروها و ایمن سازی جاده ها ضمن تلاش برای کاهش آسیب های ترافیکی بتوانیم حوادث ترافیکی را در کشور کنترل کنیم.

وی افزود: در کشورمان تعداد مصدومان حوادث جاده ای بالاتر از نرم جهانی است و باید تلاش کنیم ضمن جلوگیری از بروز حوادث با استفاده از تجهیزات ایمنی مصدومان را با حداقل تلفات به مراکز درمانی برسانیم.

نوری با اشاره به اینکه ۳هزار و ۸۰۰ نیروی تحصیلکرده در سال جاری در اورژانس کشور استخدام شده اند، افزود: امیدواریم با استقرار ایستگاه های امدادی در مراکز روستایی و صعب و العبور بتوانیم عدالت را در امدادرسانی به در راه ماندگان و شهروندان مانده در برف داشته باشیم.

نوری به تخصیص ۱۶۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان حمل و نقل اورژانسی کشور خبر داد و گفت: از این تعداد تنها بخشی محقق شده است و امیدواریم تا پایان سال همه آمبولانس ها به سازمان اورژانس تحویل داده شود تا بتوانیم با تجهیزات به روز به شهروندان و آسیب دیدگان خدمات رسانی کنیم.

وی گفت: هشت هزار و ۴۲۱ پایگاه داریم و ۹۰ دستگاه موتور آمبولانس، ۶۴ دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۷۲۰ بخش بیمارستانی، ۱۲ هزار تخت بیمارستانی و سه هزار و ۲۸۵ آمبولانس بین بیمارستانی در طول آن خدمت رسانی می کنند.