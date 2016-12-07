«ریزش خواص در حکومت امیرمومنان(ع)» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در کتاب «ریزش خواص در حکومت امیرمومنان(ع)» ۶۶ تن از چهره های خوش سابقه و متنفذ حکومت علوی، معرفی و لغزشگاهها و عوامل ریزششان بر اساس اسناد دست اول تاریخی بررسی شده است. آنان به چهار جریان صدارت طلبان فتنه گر، متحجران آشوبگر، اعتزالیون عافیت طلب و اعتزالیون قدرت طلب تقسیم شده اند، اما از آنجا که برخی از آنان در قالب های مذکور قرار نمی گرفته اند، بر اساس اوصافی که در تاریخ درباره شان گفته شده، به عالمان، قاضیان، خطیبان، شاعران، دوستان بی وفا و چهره های بانفوذ تقسیم گردیده اند.

در این کتاب، چهره­های خوش سابقه و متنفذ حکومت علوی، معرفی و لغزش­گاه‌ها و عوامل ریزش­شان بررسی می‌شود، تا از این رهگذر هم خواص اهل لغزش شناسایی شده و علت لغزش­شان تحلیل گردد و هم نقش لغزش آن­ها در تضعیف حکومت آن حضرت تبیین شود، لکن قبل از معرفی چهره‌های مذکور، نخست مباحثی چون تعریف، اهمیت، طبایع و فرآیند رویش خواص در صدر اسلام بررسی شده و سهم لغزش خواص در تضعیف حکومت امیرمؤمنان(ع) به­ طور اجمال بررسی ‌گردید.

خواص اهل لغزش کسانی هستند که در زمان حکومت علی(ع) به نوعی با سیاست­های آن حضرت هماهنگ نشدند. برخی با آن حضرت بیعت نکرده، بعضی در جنگ­ها آن حضرت را یاری نکردند و برخی دیگر به صورت رسمی در مقابلش ایستادگی کردند و به جنگ با آن حضرت برخاستند، و برخی دیگر پرچم مبارزه فرهنگی و اجتماعی را بر ضد آن حضرت برافراشتند.

مشخصات کتاب

چاپ اول کتاب «ریزش خواص در حکومت امیرمومنان(ع)» در ۳۳۶ صفحه، قطع رقعی، جلد گالینگور، تیراژ ۱۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۵۰۰۰ تومان منتشر شده است. نویسنده کتاب، پژوهشگر حوزه علمیه قم و عضو هیأت علمی گروه تاریخ موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) است که دفتر نشر معارف تاکنون دو کتاب «رسالت ما، زمانه ما» و «راز بازگشت جاهلیت در عصر عاشورا» را نیز از ایشان منتشر کرده است. «آزمون خواص» و «عدالت در گرداب» از دیگر آثار ارزشمند و پرفروش این محقق هستند.