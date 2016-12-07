به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهاجری صبح چهارشنبه در دیدار با مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور خاطرنشان کرد: این میزان بذرکاری علاوه بر تعهدات موافقتنامه‌ای این اداره است که قسمتی از آن با مشارکت مجریان طرح‌های مرتع‌داری به اجرا درآمده است.

وی افزود: توسعه گیاهان دارویی در طرح‌های مرتع‌داری یکی از اولویت‌های مهم واحد مرتع منابع طبیعی استان است و در این راستا اقدامات مهمی در شهرستان‌های دیر و دشتی نیز صورت گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر اضافه کرد: تاکنون ۷۰ هکتار از مراتع شهرستان دشتی بذرکاری شده است که این میزان تا ۱۰۰ هکتار نیز افزایش می یابد.

وی ادامه داد: اصولا طرح‌های مرتعداری برای جلب مشارکت بهره‌برداران منابع طبیعی در احیا و حفاظت از عرصه‌های طبیعی و بهبود معیشت آنها است و انشالله با تصمیمات مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور که در استان هستند این طرح‌ها در استان تقویت می شود.

مهاجری انواع بذرهایی از گیاهان لگجی، کنار و هلپه و... را از جمله گیاهان دارویی و ارزشمندی دانست که با توجه به آب وهوای منطقه شرایط رشد و توسعه در مراتع استان را دارند.

وی تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته تلاش خواهیم کرد تا پایان زمان فعالیت‌های بیولوژیک گیاه، در دیگر شهرستان‌های استان نیز این طرح را توسعه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در دو روز گذشته مدیرکل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با حضور در استان بوشهر از طرح های مرتع داری این استان در شهرستان های مختلف بازدید کرد.