به گزارش خبرنگار مهر، معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دشتستان صبح چهارشنبه در طرح سفیران سلامت مدارس شهرستان دشتستان گفت: برنامه سفیران سلامت دانش آمورزی این فرصت را برای دانش آموزان مهیا میکند که آگاهیهای لازم در خصوص موضوعات سلامت و محیطزیست را کسب و آن را به سایر همسالان منتقل کنند.
حسین دلخواه افزود: برنامه سفیران سلامت و خودمراقبتی در سه دوره تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم در مدارس شهری و روستایی با همکاری اداره آموزشوپرورش و دانشگاه علوم پزشکی در تمامی شهرستانها اجرایی میشود و در هر مدرسه سفیران سلامت توسط مجری برنامه انتخاب میشوند.
این مقام مسئول گفت: دانش آموزان علاقهمند و داوطلب که قبلاً بهعنوان بهداشتیاران و پیشگامان بهداشتی بودهاند با اجرایی شدن این طرح، بهعنوان سفیران سلامت انتخاب و در مدرسه فعالیت میکنند.
معاون بهداشتی شبکه بهداشت و درمان دشتستان تصریح کرد: بر اساس تفاهمنامه بین وزارت بهداشت و درمان و وزارت آموزشوپرورش، آموزش سفیران سلامت دانشآموزی در مناطق روستایی بر عهده مراقبین سلامت و بهورزان است و در این زمینه شهرستان دشتستان همکاری خود را اعلام میکند.
رییس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزشوپرورش نیز گفت: طرح سفیران سلامت دانشآموزی در تمام مدارس به مرحله اجرا درمیآید و ۱۰ درصد دانش آموزان هر مدرسه بهعنوان سفیر سلامت انتخاب و آموزشهای لازم را فرامیگیرند.
عبدالمحمد شعرانی افزود: ارتقای سلامت از طریق بهرهگیری از ظرفیت آموزش همسالان، تقویت مدیریت سلامتمحور در مدارس، آموزش مفاهیم سلامت و توانمندسازی، تقویت روحیه مسئولیتپذیری، تقویت خودباوری و اعتمادبهنفس در دانش آموزان، استفاده ازنظر دانش آموزان و ایجاد رابطهای مستحکم بین خانواده و مدرسه در امر سلامت ازجمله اهداف طرح سفیران سلامت در مدارس است.
به گزارش خبرنگار مهر، اولین طرح سفیران سلامت مدارس شهرستان دشتستان، با حضور رئیس اداره سلامت و تندرستی اداره کل آموزشوپرورش و مسئولان شبکه بهداشت و درمان این شهرستان در مدرسه شاهد لاله ۲ برازجان برگزار شد.
در این مراسم نمادین، دانش آموزان برنامههای متنوعی نظیر قرائت سوگندنامه سفیران سلامت دانشآموزی، اجرای تئاتر، موسیقی و سرود را اجرا کردند.
نظر شما