سنجش سلامت جسمانی بیش از ۴ هزار نوآموز در دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته بحرانی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: اجرای برنامه سنجش سلامت نوآموزان، یکی از اولویت‌های مهم حوزه بهداشت مدارس است که می‌تواند زمینه‌ساز پیشگیری از بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات در سنین پایین شود.

مسئول واحد جوانان، نوجوانان و مدارس بهداشت و درمان دشتستان بیان کرد: در اجرای برنامه ملی سنجش سلامت نوآموزان بدو ورود به دبستان، تعداد ۴ هزار و ۶۸۷ نوآموز در سطح شهرستان توسط مراقبین سلامت مدارس تحت پوشش خدمات ارزیابی و ثبت‌نام قرار گرفتند و خوشبختانه با تلاش شبانه‌روزی مراقبین سلامت، امسال شاهد پوشش کامل نوآموزان شهرستان بودیم.

وی تصریح کرد: این طرح با هدف شناسایی و پیشگیری به‌موقع از مشکلات جسمی، روانی و رفتاری کودکان و همچنین فراهم‌سازی بستر مناسب برای ورود آنان به محیط آموزشی ایمن و سالم اجرا شد.

بحرانی بیان کرد: در فرآیند سنجش، مراقبین سلامت به بررسی شاخص‌های رشد، وضعیت تغذیه، سلامت عمومی، بینایی، شنوایی و سلامت دهان و دندان نوآموزان پرداخته و نتایج آن را در سامانه‌های مرتبط ثبت کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری نزدیک مراقبین سلامت با والدین، معلمان و کارشناسان آموزش‌وپرورش نقش بسیار مهمی در اجرای موفق این برنامه داشته است و خانواده‌ها ضمن دریافت مشاوره‌های بهداشتی، با اصول مراقبت از سلامت فرزندان خود بیش‌ازپیش آشنا می‌شوند.

مسئول واحد جوانان، نوجوانان و مدارس شبکه بهداشت و درمان دشتستان ضمن تقدیر از زحمات مراقبین سلامت، کارشناسان واحد بهداشت مدارس و همکاری مؤثر آموزش‌وپرورش، بیان کرد: تداوم این برنامه و پیگیری نتایج آن، نقش بسزایی در ارتقای سطح سلامت دانش‌آموزان و کاهش مشکلات آموزشی خواهد داشت.