فشار مالیاتی بخش تولید تعدیل شود/بلاتکلیفی تسهیلات ارزی در اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن صبح شنبه در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با تأکید به اینکه بیشترین مالیات در وضعیت فعلی از واحدهای تولیدی دریافت می‌شود، تأکید کرد: حتی ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده نیز بیشتر از بخش تولید کشور اخذ می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی استان با تأکید به اینکه این موضوع به یکی از دغدغه‌های بخش تولید تبدیل شده است، افزود: انتظار می‌رود در راستای حمایت از بخش تولید تدابیر جدی مالیاتی اخذ شود.

پیرموذن همچنین به برگزاری مطلوب جلسات شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت در اردبیل اشاره کرد و بیان داشت: به لحاظ تعداد مصوبات و تعداد جلسات شورای گفتگوی استان رتبه یک کشوری را کسب کرده است.

وی با تأکید به اینکه در این جلسات مشکلات بخش تولید استان به کررات بررسی شده است، از جمله دغدغه‌های جدید بخش تولید را دریافت تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات ارزی عنوان کرد.

به گفته عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران از ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش ۱۲ هزار میلیارد تومان آن در استان پرداخت شده است.

پیرموذن با اذعان به اینکه سهم استان اردبیل از این پرداخت فقط ۱.۲ درصد است، ادامه داد: انتظار می‌رود بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با تعهدات خود عمل کنند.

وی به بررسی تمامی مشکلات طرح شده از سوی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشاره کرد و بیان داشت: به منظور رفع این مشکلات دستورالعمل‌هایی در کارگروه های کشوری طرح شده که انتظار می‌رود مورد توجه بانک‌ها قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان دغدغه دیگر را دریافت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی عنوان کرد که تنها ۱۰ روز از مهلت آن باقی است.

به گفته پیرموذن این تسهیلات زمانی که مطرح شد، بانک‌ها به نبود متقاضی جهت دریافت تسهیلات اشاره کردند و این در حالی است که در وضعیت فعلی ۲۹ متقاضی در استان درخواست تسهیلات ارزی دارند.

وی تأکید کرد: اینکه سرمایه‌گذار مجبور شود با ارز آزاد ماشین‌آلات تهیه کند، قابل‌قبول نیست و رقم ارز برای سال ۹۶، سه هزار و ۳۰۰ تومان عنوان شده که برای بسیاری از سرمایه‌گذاران جذابیت ندارد.

رئیس اتاق بازرگانی استان خواستار توجه به مطالبه تسهیلات ارزی برخی واحدهای تولیدی شد و گفت: این تسهیلات از سال ۹۴ ابلاغ شده و تا ۳۰ آذرماه امسال امکان جذب دارد و در غیر این صورت استان از دریافت آن محروم خواهد ماند.