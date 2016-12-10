چین: با «ترامپ» محتاطانه برخورد می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک هفته گذشته را شاید بتوان یکی از چالشی ترین روزهای دونالد ترامپ پیش از آغاز دوران ریاست جمهوری نامید زیرا در ابتدا انتشار خبرهایی در مورد تماس های برقرار شده میان تیم ترامپ و تایوان موجب خشم چین شد و سپس شخص ترامپ در مورد امکان گسترش روابط با پکن سخن گفت.

در همین رابطه دولت چین با صدور بیانیه ای اعلام کرده است که فعلا درباره ترامپ با احتیاط رفتار می کند.

ترامپ پیشتر گفته بود قصد دارد تعرفه بر روی کالاهای وارداتی از چین را تا ۴۵ درصد افزایش دهد و به تازگی نیز از سیاست های اقتصادی و ارزی چین و همچنین رفتار چین در قبال کره شمالی انتقاد کرده است.

وزارت خارجه چین در بیانیه امروز خود آورده است که چنین انتقادهایی از زبان ترامپ مشکلات را حل و فصل نمی کند و نمی تواند مسیر حل و فصل اختلافات را باز کند در صورتی که دو کشور به همکاری بیشتر نیاز دارند.

وزارت خارجه چین در پاسخ به انتقادهای ترامپ از سیاست چین درباره کره شمالی نیز آورده است: اصل قضیه این است که مشکلات در این منطقه بحرانی است که بین کره شمالی و آمریکا شکل گرفته است و بیش از اینکه به پکن مربوط باشد به اختلافات آنها مربوط است.

چین از دولت جدید آمریکا خواسته است که به جای انتقاد از سیاست های چین در قبال کره شمالی پس از آنکه قدرت را در اختیار گرفت سیاست های راهبردی و کاربردی برای حل و فصل مناسب مسئله شبه جزیره کره به کار گیرد و به دنبال روش های نوین برای حل مسئله باشد.