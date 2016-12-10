صنایع آلاینده به خارج از شعاع ۱۰۰ کیلومتری انتقال یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل قربانی پیش از ظهر شنبه در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه با آغاز فصل سرما و انباشت آلاینده‌ها در کلانشهرهای کشور شاهد پدیده وارونگی هوا هستیم، اظهار داشت: البته باید توجه داشته باشیم که این پدیده طبیعی متعلق به این سال‌ها نبوده و از بدو خلقت نیز وجود داشته و این منابع آلوده کننده است که پدیده وارونگی را گاها خطرناک و شرایط را بحرانی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه در کشور برای کاهش اثرات زیانبار این پدیده اقدام مؤثری صورت نگرفته است، افزود: آنچه تاکنون انجام شده یا به اندازه لازم و کافی نبوده و یا در حد حرف و شوخی است و این اقدامات نتوانسته تغییر اساسی در عوامل به وجود آورنده اینورژن داشته باشد.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه حل مشکل آلاینده‌ها نیازمند همکاری مردم است، اضافه کرد:بدون همکاری مردم نمی‌توان در این راستا به نتایج قابل توجهی دست یافت.

وی در ادامه با بیان اینکه در شهرسازی بایستی به فضاهای باز برای چرخش هوا اهمیت بیشتری داد، اضافه کرد: لازمه این کار تغییر در قوانین و قواعد شهرسازی و کاهش سطح اشغال است.

قربانی با اشاره به اینکه جلوگیری از بلند مرتبه سازی به ویژه در مسیر وزش باد امری مهم است، تصریح کرد: کارشناسان اعتقاد دارند در حال حاضر نقش خودروها در آلوده کردن هوا نزدیک به ۷۰ درصد است و از این رو بایستی در این ارتباط اقدامات مؤثر و اساسی صورت گیرد.

دریافت عوارض از خودروها بر اساس میزان آلایندگی آنها باشد

وی با تاکید بر اینکه میزان دریافت عوارض از خودروها بایستی بر اساس میزان آلوده کننده برای آن باشد و نه سال تولید و یا تعداد سیلندر و یا حتی کوچک و بزرگ بودن آن، ادامه داد: اصلاح در نوع سوخت و مکلف کردن خودروسازها به تولید خودروهایی که دارای استانداردهای لازم برای سوخت تولید شده باشند، ضروری است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه خودروسازان باید به تولید خودروهای هیبریدی با ظرفیت یک تا دو نفر برای سفرهای درون شهری ملزم شوند، افزود: توسعه حمل و نقل عمومی و حتی رایگان نکردن حمل و نقل عمومی در بعضی از ساعات شبانه روز و یا در مواقع بحرانی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی خارج کردن جدی و نه شعاری خودروهای فرسوده و آلوده کننده از چرخه و فراهم کردن تسهیلاتی که دارندگان خودروهای فرسوده نسبت به تحویل آنها اقدام کنند را نیز اقدامی موثر در راستای کاهش آلاینده‌ها عنوان کرد و ابراز داشت: همچنین باید در راستای کاهش کیلومتر پیموده شده توسط خودروها در سطح شهر اقدام کرد که این امر به ویژه برای سرویس مدارس امری مهم است.

قربانی با اشاره به جابجایی مراکز آلوده کننده به خارج از شهرها و قرار گرفتن آنها در مسیر وزش باد به طوری که موجب شود آلودگی ناشی از آن با وزش باد از شهر دور شود، افزود: تغییر در قانون شعاع ۵۰ کیلومتر و افزایش آن به حداقل صد کیلومتر از آخرین نقطه مربوط به محدوده شهرها و نه از مرکز شهر نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ابراز داشت: ترغیب و تشویق مردم به کاهش مصرف انرژی و ایجاد فرهنگ درست مصرف کردن و نه زیاد مصرف کردن و حتی رایگان شدن هزینه‌های مصرف برای آنهایی که از یک حد مشخص کمتر انرژی مصرف می‌کنند، از دیگر راهکارهای کاهش آلاینده ها است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان اضافه کرد: الزام نظام مهندسی در تغییر معماری درون ساختمانها به طوری که لازم نباشد فضاهای بدون استفاده و یا کم استفاده نیز در فصل سرما همانند دیگر فضاها از گرما استفاده کنند نیز می تواند در دستور کار قرار گیرد.