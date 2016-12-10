۱۷ متهم به شرارت در مازندران دستگیر شدند

سردار سید محمود میرفیضی در گفتگو با خبرنگار مهر از شناسایی و دستگیری ۱۷ متهم به شرارت و اراذل و اوباش طی سه روز گذشته در سطح استان خبر داد و افزود: در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مقابله با تحرکات اراذل و اوباش در سطح استان، طرح ویژه برخورد و مقابله با اراذل و اوباش به مدت سه روز در سطح استان به مرحله اجرا درآمد.

وی تصریح کرد: در این طرح ماموران پلیس امنیت عمومی با شناسایی متهمان به شرارت و درگیری و ایجاد مزاحمت برای شهروندان در سطح استان با همکاری دیگر عوامل انتظامی موفق شدند، ۱۷ متهم به شرارت و درگیری، اراذل واوباش را شناسایی و دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، با اشاره به کشف مقادیری موادمخدر و ابزار و آلات شرارت، از تشکیل پرونده برای متهمان دستگیر شده و معرفی آنان به مراجع قضائی خبر داد.

سردار میرفیضی با هشدار به هنجارشکنان، از عزم جدی پلیس برای برخورد با هرگونه ناامنی و شرارت در سطح جامعه خبر داد و افزود: پلیس برابر قانون به شدت با هرگونه ناهنجاری‌های اجتماعی و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد.

وی از همکاری خوب و تعامل نزدیک دستگاه قضائی در طرح برخورد با اراذل و اوباش قدردانی کرد و افزود: تعامل و حمایت دستگاه قضائی از پلیس، نقش موثری در ارتقای امنیت اجتماعی و احساس امنیت روانی جامعه دارد.