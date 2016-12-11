به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، مسابقات جام جهانی تکواندو در سال ۲۰۱۶ با حضور ۷ تیم برتر جهان در گروه مردان از صبح فردا (دوشنبه) در «باکو» آغاز خواهد شد. آیین مراسم قرعه کشی این رقابت‌ها ساعتی پیش انجام شد و طی آن تیم ملی تکواندو ایران که در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۱۵ عنوان نخست را کسب کرد به عنوان سرگروه گروه اول با تیم‌های کره‌جنوبی، روسیه و ترکیه در یک گروه قرار گرفت و در گروه دوم نیز تیم‌های آذربایجان، بلژیک و آمریکا حضور دارند.



با انصراف تیم‌های مکزیک، ساحل عاج و استرالیا، دو تیم بلژیک و ترکیه جایگزین آنها شدند و مسابقات با حضور ۷ تیم پیگیری خواهد شد.



رقابت‌ها از فردا (دوشنبه) ساعت ۹:۳۰ صبح به وقت ایران با مبارزات مرحله مقدماتی آغاز می شود و ۷ تیم در دو گروه ۴ و ۳ تیمی مبارزه خواهند کرد و در پایان این رقابت‌ها دو تیم از گروه اول و دوم به مرحله بعد راه پیدا می‌کنند. پیکارهای مرحله نیمه نهایی و فینال این مسابقات نیز سه شنبه (۲۳ آذرماه) از ساعت ۱۲:۳۰ به وقت ایران آغاز می‌شود.



دو تیم برتر هر گروه به مرحله نیمه نهایی راه پیدا می‌کنند و قرعه نیمه نهایی براساس نتایج مرحله گروهی هر تیم تعیین می‌شود. تیم اول گروه یک با تیم دوم گروه ۲ و تیم دوم گروه یک با تیم اول گروه ۲ برای رسیدن به مرحله فینال مسابقه می‌دهند.



فرزان عاشورزاده، ابوالفضل یعقوبی، بهنام اسبقی، مسعود حجی زواره، سعید رجبی و سیاوش فخرایی و مهدی جلالی ترکیب تیم‌ملی را در این مسابقات تشکیل می‌دهند که با توجه به آسیب دیدگی بهنام اسبقی، مهدی جلالی جایگزین وی شد.



هدایت تیم‌ملی کشورمان برعهده بیژن مقانلو (سرمربی)، علیرضا نصرآزادانی (مربی) و هادی افشار (مربی بدنساز) است.



ایران در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۵ موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شد.



مسابقات جام جهانی G۲ است و به مقام اول، دوم، سوم و پنجم تیمی به ترتیب ۲۰، ۱۲، ۷.۲ و ۴.۳۲ امتیاز تعلق می‌گیرد.